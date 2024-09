Sopar de benvinguda “quilòmetre zero” per rebre els participants de l'Andorra Taste

L'Andorra Taste ha arrancat extraoficialment aquest dimarts - la inauguració oficial serà demà dimecres - amb el sopar inaugural, en què 12 xefs del país han ofert un tast de la seva cuina basada en la gastronomia d'alta muntanya i que ha servit per donar la benvinguda als participants de la tercera edició. El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha adreçat als xefs internacionals que formaran part del congrés professional els propers tres dies, tot destacant l'impacte que té la gastronomia per a Andorra, “no només com a atractiu turístic, sinó com a valedora de les tradicions i dels costums d'un país d'alta muntanya”. Per altra banda, des de Vocento Gastronomía, coorganitzador de I'esdeveniment amb Andorra Turisme, s'ha apuntat que “el repte ja no és donar a conèixer l'esdeveniment i consolidar-lo, perquè això ja s'ha aconseguit, sinó continuar mantenint l'altíssim nivell de les darreres dues edicions”.

El restaurant d'UNNIC ha acollit la cita culinària en què, a banda del seu xef, hi han participat els cuiners de Les Pardines 1819, La Cort de Popaire, Kóokosngt, Coure, Borda de I'Hereu, Celler d'en Toni, Isard, Youcake by Estopiñán, Sauleda by Júlia Onix, la formatgeria Batall i els embotits d'Els Escaubells. Aquests xefs i productors locals, a més, participaran en la tercera edició de I'esdeveniment ja sigui amb una ponència, taula rodona o a les jornades populars. Demà al matí començaran les jornades professionals sota el lema 'Altitud vs. Latitud”, en què se succeiran les ponéncies, xerrades i demostracions gastronòmiques.

A les 12.25 hores està prevista la inauguració oficial, amb la participació del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; el director de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana, i la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili — parròquia amfitriona —. La trobada professional s'estendrà fins divendres al migdia, dia en què, per primer cop, se celebrarà una jornada de descoberta perquè els participants deixin el Prat del Roure i coneguin el territori de primera mà. A partir de divendres, les jornades populars prendran el relleu. Durant tot el cap de setmana es podran degustar una vintena propostes de restauradors del país acompanyades de música en viu, tallers infantils i showcookings.