Ràmio acull el quart retir de ioga a finals de setembre

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza el que serà el quart retir de ioga a Ràmio. L’activitat tindrà lloc el cap de setmana del 28 i 29 de setembre en el qual es faran fins a quatre sessions de ioga a l’aire lliure. Les participants tindran l’oportunitat de conèixer i experimentar les diferents disciplines de ioga (ioga Vinyasa, ioga Nidra, Hatha Vinyasa, Sukshma Vyayama i Pranayama) que es completaran amb exercicis de meditació i respiració i xerrades informatives sobre alimentació conscient. Les instructores de totes les activitats programades seran Suray Fernández i Marta Rosinach.



El retir de ioga donarà el tret de sortida dissabte 28 de setembre a partir de les 8.30 hores, quan se sortirà en grup des del camí de la Plana fins a arribar a Ràmio. En aquest indret es farà la primera classe de vinyasa ioga que finalitzarà amb una sessió de petits massatges d’olis essencials. Posteriorment, es farà una xerrada sobre alimentació i meditació. El dia acabarà amb una classe de nidra ioga. Per aquest primer dia, les participants hauran de portar l’esmorzar i el dinar de casa.



La segona jornada s’iniciarà amb una sessió de hatha vinyasa ioga i, a la tarda, tindrà lloc la classe de sukshma vyayama i pranayama ioga que servirà per tancar el quart retir de ioga a Ràmio.



Per a formar part d’aquesta activitat caldrà fer una reserva prèvia a través de la pàgina web del Comú, ja que només hi ha deu places disponibles. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran al 25 de setembre. El preu de l’activitat és de 40 euros i caldrà fer el pagament directament a Ràmio mitjançant targeta de crèdit o en efectiu.