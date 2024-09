Oberta la convocatoria per a la rehabilitació del pont de les mines de Llorts

Les ofertes hauran de presentar-se per mitjà d’aquesta mateixa plataforma abans de les 17.00 hores del 30 d’octubre de 2024. L’obertura de les ofertes es farà de manera telemàtica en dues fases: les pliques A i B s’obriran el 5 de novembre a les 10.00 hores, mentre que la plica C s’obrirà el 7 de novembre a la mateixa hora.

Govern ha fet pública aquest dimecres la convocatòria d’un concurs nacional per licitar els treballs de rehabilitació del pont de les mines de Llorts, situat a la CG-3 al PK 13+300. Aquest projecte, identificat amb el número 0022/2024, serà gestionat pel Ministeri de Territori i Urbanisme. Segons l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , la forma d’adjudicació del contracte serà per concurs públic i el procediment de licitació serà obert. Els interessats podran consultar i descarregar el plec de bases de forma gratuïta a través de la Plataforma de contractació del sector públic del Govern d’Andorra.

Per El Periòdic

