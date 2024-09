L'AQUA obre convocatòria per a tècnic de qualitat júnior

L'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) ha anunciat l'obertura d'una convocatòria per cobrir la plaça de tècnic de qualitat júnior, amb un contracte d'un any i la possibilitat de convertir-se en indefinit.

Segons publica el Govern al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dimecres, els requisits per als candidats inclouen tenir la nacionalitat andorrana o residència efectiva i legal al país, així com una titulació de nivell 6A del Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ 6A). També es demana disposar del diploma de català de nivell C1 o un domini professional de la llengua. En cas de no presentar el certificat oficial, la competència lingüística serà avaluada durant l'entrevista. A més, es requereix un nivell B2 d'anglès acreditat per Cambridge English Scale, IELTS, TOEFL o un domini mitjà de l'idioma, el qual també es podrà avaluar en l'entrevista si no es disposa del certificat.

Altres requisits inclouen ser major d'edat, no superar l'edat de jubilació i no estar inhabilitat per exercir càrrecs públics. Entre els criteris que es valoraran, s'inclou la formació acadèmica, especialment si està relacionada amb la plaça, la possessió de titulacions superiors, formacions complementàries i experiència laboral en llocs similars. També es tindran en compte coneixements d'ofimàtica, xarxes socials, eines d'intel·ligència artificial, així com altres idiomes i la capacitat de treballar en equip, comunicar-se de manera clara i planificar-se.

Les sol·licituds han de ser enviades a l'adreça de correu electrònic [email protected] abans del 6 d'octubre del 2024 a les 14.00 hores. Els interessats hauran d'adjuntar un currículum vitae amb informació personal, formació acadèmica, experiència professional, coneixements d'idiomes i eines d'ofimàtica, així com còpies de les titulacions requerides i del passaport o permís de residència. També s'ha de presentar una carta de motivació en la qual s'exposi per què es vol treballar a l'AQUA i què es pot aportar a l'organització.