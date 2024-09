El PS demana explicacions sobre crèdits tous mentre Govern corregeix una errata

D'altra banda, aquest mateix dimecres, el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha publicat una correcció d'errata relativa a un edicte del 6 de desembre de 2023, el qual feia públic la llista d'empreses beneficiàries d'aquests crèdits. La rectificació afecta la informació del deute associat a una de les empreses, Salvador Miguel Rivas Roblin , per la qual es va informar inicialment d'un deute de 588,74 euros. La correcció estableix que l'import real és de 482,30 euros , i que aquest deute va ser cancel·lat el 28 de febrer de 2024.

Baró ha demanat informació sobre l'import total dels crèdits tous executats fins a la data i sobre els motius concrets que han portat a aquestes execucions. Segons la nota de premsa emesa pel grup parlamentari, la qüestió sorgeix a causa de la manca de resposta per part de l'executiu a les anteriors peticions del grup socialdemòcrata.

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha presentat una pregunta al Govern sobre l'import dels crèdits tous executats durant la pandèmia del SARS-CoV-2, la qual serà resposta en la sessió del Consell General prevista per demà dijous 19 de setembre. La pregunta arriba després de la negativa del Govern i del ministeri de Finances a les reiterades sol·licituds del PS per conèixer quines empreses han rebut aquests avals bancaris.

