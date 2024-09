L’EEBE U16 torna de Corralco (Xile) amb la feina feta

En total, l'EBBE U16 va fer 12 sessions de gegant, vuit d’eslàlom i vuit més de supergegant: "Poder fer tot aquest volum i tota aquesta feina als mesos d’agost i setembre és superpositiu i marxem amb la feina feta", ha reconegut Carreras. Ara, tot el grup començarà l'escola i "tindrem un període de sis setmanes per fer un molt volum de físic", comenta completant que l'objectiu d'aquest descans és l'assimilació de tots els conceptes tècnics i de tota la feina feta a Corralco. A final d'octubre marxaran a Noruega, "on buscarem un bloc ja amb traçats molt més específics, enfocats a preparar l’hivern de competicions".

Entrant al detall, Carreras ha assenyalat que el balanç d'aquest estatge, el més important abans d'iniciar el curs, "és realment positiu". "El millor que et permet Corralco és fer una feina molt progressiva", indicava el responsable del grup tot apuntant que van començar amb pistes més fàcils i pendents més regulars per anar passant a més irregulars, exigents i tècniques. "Al principi fèiem molt més volum, moltes repeticions i moltes més baixades, i a poc a poc vam començar a buscar entrenaments més específics, amb traçats més llargs i més difícils", ha afegit.

El grup U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la FAE ja ha tornat de Corralco (Xile), on s’hi ha estat gairebé un mes entrenant pràcticament cada dia en el procés de preparació del nou any esportiu. Així, aquesta estada llarga de pretemporada ha estat un èxit i clau pel rendiment durant l'hivern, segon ha apuntat el responsable del grup, Pol Carreras: "Marxem molt contents i amb la feina feta".

Pretemporada per al curs 2024/25

