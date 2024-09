Andorra apallissa al Brasil (13-1) per ser primer de grup

Sent conscients que era una final, la selecció andorrana d'hoquei ha tornat a protagonitzar una pallissa, com ja va fer en la primera jornada davant Egipte, per acabar la fase de grups dels World Roller Games de Novara com a primera classificada, en aquest cas contra el Brasil, i accedir així als quarts de final amb els del Grup Mundial. És a dir, estar entre els vuit millors combinats del món.

El resultat final ha estat de 13-1, amb quatre gols de Gerard Miquel, tres de Pau Palacín, dos de Bernat Picanyol i Nil Dilmé, i un de Pau Beal i Nil Castellví. Els brasilers han aconseguit maquillar el marcador amb una diana d'André Raposo, però gairebé res han pogut fer davant els pirenaics. "Ha estat un partit d'infart", assenyalava el tècnic Jordi Garcia, tot esmentant que eren conscients que el duel entre la Gran Bretanya i Egipte "seria amb molts gols". I no s'han equivocat. Els britànics han vençut per 20-1, però no els ha servit, ja que l'accés dels andorrans als quarts ha arribat per només un gol de deferència.

Ara, als tricolor els esperarà aquest divendres (09.00 hores) l'Argentina. "Ens ho mereixem, els nanos s'ho han treballat molt i ara toca gaudir i intentar quedar en la millor posició possible. Volem donar més alegries al país", ha finalitzat Garcia.