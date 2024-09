Govern regula els requisits de català per a càrrecs públics i estudiants amb el nou decret

Aquest dimecres, el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha publicat el decret 339/2024, el qual regula les titulacions oficials de llengua catalana exigides per a diferents sectors laborals, especialment en l'àmbit de l'administració pública. Aquestes titulacions, estructurades en els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), detallen els requisits lingüístics necessaris per accedir a llocs de treball específics.

En l'annex del decret, destaquen els nivells més elevats exigits per a càrrecs de responsabilitat dins de l’administració pública. Per als llocs de treball més qualificats, com ara caps d'àrea, caps d'unitat o directors de diferents departaments, es demana un nivell B2, el qual correspon a l’usuari independent de la llengua catalana. Entre aquests càrrecs s'inclouen posicions com administratius de diversos serveis públics, agents de duana, policies i bombers. D'altra banda, per a càrrecs més tècnics, com l'administrador de sistemes o l'analista financer, també es requereix el nivell B2.

A més, per a llocs que impliquen una interacció més tècnica o especialitzada amb el públic, com educadors socials o inspectors, també es demana aquest mateix nivell de B2. En sectors amb menys exigència lingüística, com conductors, maquinistes o peons, el nivell requerit és més baix, situant-se en l’A1, que acredita coneixements bàsics de la llengua catalana.

El decret també regula els nivells de llengua catalana per a l’alumnat del país. Així, els estudiants que finalitzen l’ensenyament obligatori o el batxillerat als sistemes educatius andorrà, espanyol o francès reben el reconeixement del diploma d’usuari bàsic de nivell A2, i, en alguns casos, el diploma d’usuari independent de nivell B1 o B2. El sistema facilita així que els joves adquireixin una certificació oficial en català, la qual podrà ser exigida en etapes posteriors, tant en l’àmbit educatiu com laboral.