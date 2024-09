Andorra Telecom s'uneix per promoure les competències digitals per a la gent gran

En un món cada dia més protagonitzat per la digitalització és important garantir els drets digitals per assegurar que tota la ciutadania pugui gaudir plenament de les oportunitats que ofereix la tecnologia sense cap discriminació. Avui en dia, els estudis més recents, conclouen que les pràctiques digitals en la vellesa són riques i diverses. Tot i això, també és cert que l’actualització constant de noves eines fan cada vegada més difícil garantir aquest ús i accés de les persones grans a la tecnologia i entorns digitals.

A causa d'això, des d’Andorra Telecom, plenament conscients de la situació, han impulsat el darrer any i de la mà dels comuns diverses formacions en l’ús i bones pràctiques del mòbil entre la gent gran amb l’objectiu de promoure les competències digitals per aquest col·lectiu.



Així mateix, aquest dimecres ha estat el torn de la gent gran d’Ordino, a qui l’operadora ha visitat per acompanyar en aquesta vida digital i poder resoldre dubtes i pors que de vegades dificulten l’accés a les aplicacions i plataformes. Fins ara, han estat unes 120 persones les que han gaudit d’aquesta iniciativa de benestar digital. D'aquesta manera, les formacions busquen, en un entorn proper i agradable, escoltar i respondre a aquelles dificultats més habitualsamb les que es troben i els dubtes per resoldre.



Finalment, des de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa, Inés Martí, destaca que “es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu apropar la tecnologia d’una forma gairebé personalitzada i en un entorn molt acollidor i segur per als participants, així com ajudar-los a superar algunes pors i atrevir-se a provar noves usabilitats del mòbil”. A més, l’operadora informa que ja s’han desenvolupat aquests tallers acinc de les set parròquies, i en totes elles l’acollida ha estat molt positiva.