El desmuntatge de l’antiga línia d’alta tensió Encamp – Grau Roig costarà 2,6 milions d'euros

Aquest dimecres han iniciat els treballs de desmantellament de l'antiga línia d'alta tensió entre Encamp i Grau Roig. La infraestructura havia quedat obsoleta amb la posada en funcionament de la nova línia el 2023, la qual triplica la capacitat i optimitza el subministrament energètic del país. El cost de l'operació és de 2,6 milions d'euros, els quals formen part dels 31 milions d'euros del projecte de construcció de la nova línia d'alta tensió (i substitució de l'antiga) i de construcció de la nova ETR de La Gonarda. D'aquesta manera, la nova línia evita els nuclis urbans i transcorre per zones de muntanya, alliberant espais públics i privats que es veien afectats fins ara.

El director general de FEDA, Albert Moles; la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, i el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, han visitat les obres a l’Estació Transformadora i Repartidora de Grau Roig. Durant la visita, Moles ha subratllat la importància del projecte per a la seguretat i la capacitat de la xarxa elèctrica: "Avui iniciem les obres de desmuntatge d'una línia que ja quedava per sota de la demanda actual d'Andorra. La nova línia és essencial per garantir el subministrament energètic des de França i està integrada en el pla de futur de la infraestructura", ha declarat Moles.

El desmantellament suposarà la retirada de 17 quilòmetres de cables i 93 pilones. Els treballs s'organitzen en cinc trams per adaptar-se a les diferents condicions del territori, i es preveu que estiguin completats a principis de 2025. Moles ha destacat que aquest procés, encara que complex, s'ha planificat meticulosament per garantir la màxima seguretat. "És una tasca complicada, ja que la infraestructura està subjecta a tensions mecàniques. Per això es farà amb el suport d’una empresa francesa especialitzada i una empresa andorrana", ha afegit.

Els cònsols d’Encamp i Canillo també han ressaltat l'impacte positiu del projecte per a les seves parròquies. Laura Mas ha destacat la rapidesa i la reducció de l’impacte en les zones urbanes, mentre que Jordi Alcobé ha subratllat la millora ambiental que suposarà la retirada de les torres i les pilones de les zones habitades.

Pel que fa a la logística de les obres, Moles ha explicat que les torres es desmuntaran majoritàriament amb grues, encara que les de difícil accés seran retirades amb helicòpters: "No hi haurà talls de subministrament elèctric, ja que aquesta línia ja està fora de servei", ha assegurat Moles, tot destacant que només es preveuen petites interrupcions de trànsit per garantir la seguretat durant les operacions.

El projecte també inclou la restauració ambiental de les zones afectades, amb la retirada dels materials a centres de gestió de residus i la protecció de l'entorn natural, assegurant un mínim impacte ambiental.

Connexió elèctrica amb Espanya

Finalment, Moles ha mencionat que aquest desmantellament és només el primer pas d'un pla més ampli que inclou projectes addicionals, com la futura connexió elèctrica amb Espanya, la qual podria augmentar un 15-20% la capacitat de subministrament elèctric d'Andorra. "Els governs d’Andorra i Espanya estan negociant el conveni que s'anunciarà en els pròxims mesos, i les obres podrien durar entre tres i quatre anys", ha conclòs.