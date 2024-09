L'Andorra Taste consolida la seva maduresa amb la vista posada al Pla Gastronòmic Nacional

La tercera edició de l'Andorra Taste ha arrencat aquest migdia al Prat del Roure amb la presència del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i el director de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana. L'esdeveniment, que s'ha consolidat com una cita clau per a la gastronomia d'alta muntanya, compta enguany amb la participació de reconeguts xefs internacionals i l'aposta pels països nòrdics com a convidats principals.

Durant els pròxims tres dies, l'Andorra Taste aplegarà una vintena de cuiners, alguns amb estrelles Michelin, els quals compartiran les seves experiències i tècniques culinàries. Entre els moments destacats, l'Andorra Taste Award d'aquest any s'atorgarà a la cuinera Carme Ruscalleda, qui agafa el relleu de figures com Gastón Acúrio i Michel Bras, premiats l'any 2023 i 2022, respectivament.

El programa d'aquesta edició també inclou l'Andorra Taste Popular, una sessió oberta al públic amb la participació de 12 xefs locals que oferiran demostracions de cuina i tapes. Aquesta combinació de l'àmbit professional i popular és fonamental per al creixement del sector gastronòmic local, segons ha destacat el ministre Torres. "La gastronomia s'ha convertit en un nou atractiu turístic per al país, juntament amb la natura, les muntanyes i les compres", ha afirmat, subratllant el valor afegit que aquest esdeveniment aporta al Principat.

En aquesta línia, un altre punt clau en el futur de la gastronomia andorrana és la presentació del Pla Gastronòmic Nacional, el qual es farà pública el pròxim mes d'octubre. El ministre de Turisme ha explicat que aquest document, elaborat durant un any i mig, definirà les línies estratègiques per potenciar encara més aquest sector. "Serà un full de ruta molt complet que ens permetrà seguir innovant i consolidant la nostra oferta gastronòmica", ha avançat.

Pel que fa a la ubicació de l'esdeveniment, Gili ha posat sobre la taula la possibilitat de traslladar la pròxima edició a la part antiga de la parròquia, la qual ha passat per un procés de remodelació recentment. "És una proposta que considerem perquè pensem que serà un lloc carismàtic per acollir esdeveniments d'aquest tipus", ha declarat la mandatària comunal. Tot i això, ha reconegut que el Prat del Roure ofereix espai suficient per a la celebració d'un esdeveniment tan gran com l'Andorra Taste.

L'edició d'enguany, sota el lema "Altitud vs. Latitud", explorarà les similituds entre els productes cuinats a gran altitud i els dels països nòrdics. Aquesta temàtica reflecteix l'objectiu d'establir l'Andorra Taste com un congrés internacional que atreu experts d'arreu del món i impulsa la gastronomia andorrana. "El que vam plantar fa tres anys, ja està en plena fermentació", tot destacant la creixent projecció de l'esdeveniment. "Cada cop es va innovant, i el que volem és posicionar Andorra com el principal referent mundial de la gastronomia d'alta muntanya", ha explicat Lana, qui ha subratllat l'objectiu de l'esdeveniment.