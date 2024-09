Ordino acollirà el segon Seminari de Reserves de la Biosfera amb representants de més de vint països

La segona edició del 'Seminari Reserves de la Biosfera' que es va celebrar per primera vegada a la Xina tindrà del 24 al 27 de setembre a la parròquia d'Ordino i comptarà amb la participació de representants de més de vint països. Així ho ha anunciat aquest dimecres la cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma, durant la presentació de les jornades, qui també ha detallat que totes les sessions de treball es desenvoluparan a l'Hotel Bringué d'El Serrat per aprofitar la proximitat amb Riberamunt i el Parc Natural de Sorteny. "El seminari exemplifica perfectament les missions del Programa MaB de la UNESCO, ja que permetrà compartir experiències i lliçons apreses entre els participants, que facilitaran així la seva aplicació a nivell local, regional o mundial" ha afirmat el president de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, Salomó Benchluch, qui també ha estat present en l'acte de presentació.



El cap del Departament d'Agricultura i Medi Ambient del comú d'Ordino, Marc Font, ha assegurat que és un gran honor i un repte majúscul pel comú poder acollir aquest segon Seminari, que compta amb la implicació dels ministeris de Cultura, Exteriors i Medi Ambient. "Hi participaran representants de diverses regions de muntanya, que tot i ser molt diferents, comparteixen reptes similars. Els tècnics i gestors podran posar en comú les seves perspectives i generar sinergies" ha apuntat, Font, qui ha recordat que fa tan sols quatre anys que Ordino va rebre la distinció de Reserva de la Biosfera. "Tenim una voluntat clara i decidida de continuar sent una Reserva de la Biosfera. Continuarem buscant l'equilibri entre el desenvolupament i la conservació" ha afegit, el cap del Departament d'Agricultura i Medi Ambient de la corporació. A més, Font ha subratllat que un dels principals objectius de la trobada és ajudar els estats participants a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través de les experiències compartides. "Serà un veritable aprenentatge. Aprofundirem en temes crucials com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i els fenòmens derivats de la globalització" ha avançat.



Una de les novetats del programa d'aquesta edició, tal com ha explicat Font, és que les sessions de treball, que abans eren de vuit hores ininterrompudes, es concentraran en quatre hores al matí. D'aquesta manera, les tardes es dedicaran a sortides per descobrir el patrimoni cultural i natural de la zona. A més, el seminari inclourà un espai d'exposició i 'marketplace' per intercanviar experiències sobre els productes que porten el segell de Reserva de la Biosfera dels seus respectius països. "A Ordino ja fa un parell d'anys que es va crear aquest segell i, actualment, comptem amb unes dotze o quinze empreses que el tenen. A més de ser un reconeixement a la feina ben feta, els proporciona un valor afegit per a la comercialització dels productes" ha assegurat, Font. "L'objectiu és crear un espai d'intercanvi entre productors, tot i que no vindran tots, els coordinadors de les reserves estaran representats per explicar els reptes legislatius i comercials en l'etiquetatge dels productes" ha conclòs, el cap del Departament d'Agricultura i Medi Ambient.