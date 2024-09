La Llacuna celebra el seu 20è aniversari ja plantejant el seu futur més pròxim

"Fer lligams entre el que hi ha dins la Llacuna i el que hi ha fora, i fer veure a la gent el que estem fent i cap a on volem anar". Amb aquesta idea el Comú d'Andorra la Vella ha programat un seguit d'actes per celebrar els 20 anys del centre cultural la Llacuna, una infraestructura que va ser inaugurada el 15 de setembre del 2004 i que des de llavors i ha esdevingut "el bressol de la cultura no només de la parròquia, sinó del país", ha reivindicat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada.

Per aquest motiu s'ha programat una agenda amb tres actes, el primer dels quals serà la inauguració de la instal·lació 'Lligams', el 24 de setembre. "Es tracta d'una metàfora de les confluències, dels lligams i complicitats entre les diferents arts" que alberga la Llacuna, tal com ha explicat el cap de l'àrea de Cultura del Comú d'Andorra la Vella, Jan Cartes, qui ha subratllat la intenció de reivindicar que és "un centre neuràlgic on conflueixen moltes arts".



Per altra banda, el 2 d'octubre hi ha previst un col·loqui sobre el present i el futur de la cultura popular i les seves manifestacions. Es tractarà d'una "reflexió sobre l'estat de salut" de la cultura popular i per "intentar esbrinar" quines accions cal incentivar per mantenir-la viva. Hi prendran part el periodista i president de l'associació de cultura popular d'Ordino, Albert Roig; el director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Jordi Abella; l'antropòloga i investigadora Mireia Guil; el director de l'Escola Folk del Pirineu, Isidre Peláez, i la cònsol menor de la capital, juntament amb la periodista Noemí Rodríguez i el músic i divulgador Ivan Caro.



I per acabar de la mateixa manera que es va cloure la inauguració de la Llacuna i "tancar el cercle", es durà a terme un espectacle de carrer a la plaça Guillemó. El 2004 va anar a càrrec de la companyia Artristras Teatre i aquesta vegada s'ha apostat per David Moreno i Cristina Calleja amb 'Flotados', una proposta que va guanyar el 23è Premi Max al millor espectacle de carrer. Losada ha reivindicat que es tracta d'un espectacle que lliga la part artística de les disciplines que es duen a terme a la Llacuna i la cultura de carrer. Es tracta d'una proposta multidisciplinària que tindrà lloc el 16 d'octubre a les 21.00 hores.



Qüestionada sobre el futur de la Llacuna, ja que en l'anterior mandat es va arribar a plantejar que hi hagués una mena d'ampliació en algun altre lloc de la parròquia (com l'antiga plaça de Braus), Losada ha remarcat que l'actual majoria el que ha prioritzat és "veure com podem explotar al màxim" el que es fa al centre i si arriba el moment en què es detecta un "col·lapse", es valoraran les opcions a emprendre, ja que ha remarcat que el que volen és que es doni "un servei de qualitat": "Un lloc com la Llacuna serà complicat trobar-lo, ja que es tracta d'un edifici amb solera i molt cèntric", ha expressat la mandatària comunal, segons informa l'ANA.