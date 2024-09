L'OTSO Travessa d’Encamp comptarà amb les novetats del quilòmetre vertical i una cursa infantil

Ja s'han obert les inscripcions de la cursa de muntanya més antiga dels Pirineus, concretament la seva 42a edició, la qual tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de maig de l’any vinent: l'OTSO Travessa d’Encamp. La cita, després de l'èxit de l'edició passada en la qual es van superar els 1.300 inscrits de 25 nacionalitats diferents, presenta dues grans novetats: dues versions del quilòmetre vertical i una cursa infantil amb dos recorreguts.

Les inscripcions es poden fer accedint al web otsosport.com. Pel que fa a les distàncies habituals, l’esdeveniment enguany comptarà amb cinc distàncies: 7K, 12K, 21K, 42K i 84K, mantenint l’essència d’una cursa de muntanya individual oberta a tothom. El conseller d’Esports i Reactivació econòmica del Comú d'Encamp, Nino Marot, ha celebrat que "un any més comencem a treballar per un dels esdeveniments que més ens situa al mapa del trail runnig torni amb tanta força i novetats al calendari", i ha afegit que "la voluntat és que tothom hi trobi la seva cursa perquè aquest és un esdeveniment per a tothom, expert o aficionat a les curses de muntanya".

Les principals novetats de l’edició 2025

La 42a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp arriba amb dues principals novetats. La primera, la inclusió d’una cursa de quilòmetre vertical, amb dos recorreguts, la qual posarà a prova els més valents i tindrà lloc el divendres 23 de maig a la tarda. La segona novetat, i gairebé més esperada, és la implementació dins la programació d’una cursa infantil pels més petits amb dos recorreguts un d’un quilòmetre i un de tres quilòmetres pel centre d’Encamp el dissabte 24 de maig.