El guió marcat i pensant en el Baskets Bonn

Dit i fet. El MoraBanc Andorra s'ha desfet aquesta tarda (91-73) del Windrose Giants Antwerp sense donar sorpreses per passar de ronda a la fase prèvia de la Basketball Champions League (BCL), on els esperarà aquest divendres el Telekom Baskets Bonn alemany, guanyador del certamen l’any 2023.

L'escenari, el Gloria Sports Arena d’Antalya, i els tricolor jugant com a locals. El partit ha començat un tan parell, però ja deixant veure que serien els de Natxo Lezkano qui dominarien i marcarien el ritme. El desencert en els tirs s'ha fet notar durant els minuts inicials, veient un 10-4 als tres minuts amb un triple de Jerrick Harding i un tres més u de Nikos Chougkaz, sumat a què la faceta defensiva no ha estat brillant per a cap dels dos conjunts, feble sobretot a pintura, per posteriorment arribar a l'equador amb els belgues per davant el lluminós (13-14). Shannon Evans ha estat el més intens, però com ja s'ha vist a pretemporada, ha estat poc resolutiu. Al final, les errades en atac dels visitants han permès als andorrans anar-se'n fins al 19-14 aprofitant l'entrada de Sekou Doumbouya, amb sis punts, i de Felipe Dos Anjos. Kyle Kuric també ha repartit de tres, però els d'Anvers s'han sabut mantenir per tancar el quart amb un 26-20.

Com en els partits anteriors del MoraBanc, Doumbouya ha començat a brillar amb quatre punts més. Els de Jill Lorent han estat molt desconnectats defensivament i desencerts en atac, i els del Principat ho han aprofitat per anar a poc a poc agafant distància (37-28). Tampoc s'ha de treure mèrit a la bona defensa andorrana, la qual ha obligat els belgues a llançar de tres sense èxit tot i tenir jugadors com Kyle Foster o Michael Flowers. A mica, el Giants Antwerp s'ha anat retrobant, però dos triples a falta de dos minuts, de Chougkaz i Evans, han acabat de marcar una distància gairebé insalvable per marxar als vestuaris (51-38). Per fer l'apunt, Doumbouya ha estat el més destacat acabant amb 16 punts i un 100% d'encert en tirs de dos.

A la represa, més transició ràpida en atac dels visitants i més encert per intentar retallar diferències (61-45), tot i que en defensa s'han mantingut molt espessos, i un Harding descomunal des de la línia de tres ha posat els seus 19 per sobre. La màniga ha estat marcada pel dinamisme tricolor per mantenir el lluminós davant uns rivals molt errats. Si la distància ja era gairebé insalvable a la mitja part, el tercer joc ha acabat d'esfumar qualsevol mena de dubte al respecte (80-59).

Amb el matx sentenciat, el darrer quart ha començat amb punts visitants per posar-se 17 per sota, però de res ha servit per apropar-se a un marcador que ha costat de moure. S'han vist pocs punts, molt pocs, a banda d'una molt mala posada en escena defensiva dels d'Anvers, la qual ha fet que els de Lezkano incrementessin encara més la seva puntuació. Els darrers 10 minuts han sigut més de deixar passar els minuts que no de jugar, i el partit s'ha acabat amb victòria pirenaica per 91-73.