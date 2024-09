La cuina del Beç per dins: 'Cuinem Andorra' amb Rodrigo Martínez

Veure i conèixer el procés dels plats dels restaurants on hem dinat o sopat alguna vegada no és habitual. Si ve és cert que cada vegada més locals ofereixen als clients la possibilitat de fer-ho amb un tipus de cuina oberta com és el cas del ‘Beç’, d’Escaldes-Engordany, de moment ni aquest ni cap altre restaurant inclou una explicació en directe del xef. Doncs d’aquesta experiència han pogut gaudir els assistents a la ponència del seu xef, Rodrigo Martínez. Sota el nom ‘Cuinem Andorra’, Martínez ha ofert aquesta tarda una presentació en el marc de la tercera edició de l’Andorra Taste.

La ponència ha tractat de l’elaboració de quatre plats, fruits de la inspiració que Martínez ha anat adquirint des que va marxar del seu país, l’Argentina, i fent ús d’aliments d’origen andorrà o de terres properes. Tot amb l'objectiu de donar a conèixer tot el procés de creació dels diferents plats i mostrar al públic part de l’experiència culinària que es viu dia a dia en el seu restaurant.

Mentre ha anat elaborant els diferents plats, el xef ha explicat que per a ell a vegades li ha resultat molt difícil l’elaboració d’alguns plats per la quantitat d'influències culinàries que ha tingut: “Tinc records de la meva infantesa a l’Argentina, després tota la meva formació ha estat a Espanya i des de fa 11 anys estic a Andorra”, ha relatat Martínez. Tot i les dificultats, el xef s’ha mostrat emotiu pel que ha aconseguit fins ara, sentenciant així la ponència: “Un dia vaig somiar a tenir el meu restaurant i ara el tinc”.

En finalitzar, ha compartit les seves sensacions en declaracions amb EL PERIÒDIC: “He estat una mica nerviós, però a poc a poc m’he anat animant. L'únic que he acabat abans del temps que estava programat”, ha explicat, afegint que estarà encantat de tornar l’any que ve “si em conviden, és clar”.