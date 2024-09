Dones i tallers artesanals a l'epicentre de les Jornades de bruixeria i la Vila Medieval

Les 3es Jornades de bruixeria i la 21a Vila Medieval laurediana s'han presentat aquest dimecres amb novetats importants respecte a les edicions anteriors. "Enguany, hem fet coincidir les dues activitats, perquè tot suma i tot fa créixer. Des de la Vila Medieval també hem insistit en la temàtica bruixes per donar suport a les jornades", ha explicat la consellera de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. En aquest sentit, se li ha volgut atorgar importància a totes les dones que del segle XV fins al XIX van ser acusades de la pràctica de bruixeria i van ser castigades. A més, a la Vila hi haurà una forta presència de tallers artesanals com la creació de sacs amb pocions màgiques, modelatge de ceràmica o les demostracions de forja i cal·ligrafia, informa l'ANA.



Les Jornades de bruixeria ja són una activitat consolidada al programa cultural de la parròquia. Així doncs, del 23 al 29 de setembre es comptaran amb diverses taules rodones amb ponents internacionals i nacionals de renom, projeccions audiovisuals, col·loquis, esoterismes, màgia i una degustació de productes locals. "La programació està centrada al reconeixement de les dones", ha remarcat Areny, incidint en el treball conjunt del departament de Turisme i Cultura amb la cessió d'espais com la biblioteca comunal. "El que volíem a través d'aquestes jornades és crear una oportunitat única perquè la gent se submergeixi justament dins la història, tradicions i llegendes vinculades a la bruixeria i el patrimoni cultural", ha declarat la cap del departament de Turisme, Canòlich Ribot.



Pel que fa a la 21a edició de la Vila Medieval, "és un dels esdeveniments tant de Sant Julià com del país que tenen molta importància", ha valorat Areny. Durant el darrer cap de setmana del mes es proposen diferents activitats per a totes les edats amb una ampliació d'espais al jardí de la biblioteca comunal i l'aparcament de Reig Patrimonia. Enguany, es presenta un mercat amb més animació i un canvi de plantejament en la inauguració, la qual passarà a ser una cercavila on participaran diferents entitats lauredianes. "Ens fa especial il·lusió dir que comptarem amb una quinzena de parades nacionals i unes 50 persones tant internacionals com d'Andorra", ha confirmat la cap del Servei de Promoció Cultural, Laura Rogé. Així doncs, la fusió de les dues cites pretén maximitzar el turisme a la parròquia i ampliar el ventall de propostes durant la setmana.