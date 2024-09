El triplet colomenc

Dues dinàmiques diferents per jugar-se el primer títol de la temporada. La UE Santa Coloma arribant de l'última fase prèvia de la Conference League i de perdre el derbi en l'estrena a la lliga, mentre que l'Inter Club d'Escaldes va caure a segona ronda de la mateixa cita europea, però apallissant a l'FS La Massana en la primera jornada de la Lliga Multisegur. Al final, el vigent campió nacional, els colomencs, s'han endut la Supercopa a les seves vitrines per sumar el triplet després del títol de lliga i copa del curs passat.

La primera de perill ha estat un xut de Pablo Molina a l'estil dels seus, recuperant l'esfèric a la zona de tres quarts i provant sort des de la frontal, tot i que la pilota ha sortit directament fora. Dos minuts després, i d'una acció similar però al vèrtex de l'àrea, Bilal El Bakkali ho ha intentat amb el mateix resultat que el seu company. Si en els primers 15 minuts han sigut els de Boris Antón els qui més pilota han tingut, posteriorment s'han capgirat els papers i els escaldencs han mogut més esfèric, però a un ritme més lent. De totes maneres, no hi ha hagut cap arribada de perill per a cap dels dos conjunts. Cap fins al minut 23, quan Molina, mantenint l'estil, ha recuperat una mala passada defensiva de l'Inter a la mitja lluna per empalmar un potent xut directe al fons de la xarxa i fer el primer de la nit.

Al 27' ha arribat un lliure indirecte pels de Felip Ortiz després d'una cessió dels rivals, el qual 'Juanpe' Navarro ha aturat tapant espais. La contra ha estat un tir directe de falta d'El Bakkali, molt llunyana, que ha enviat directament fora de l'Estadi Nacional. La dinàmica ha tornat a canviar llavors, i els qui han jugat de locals, els colomencs, han tornat a portar la iniciativa d'accions sense veure's cap més que permetés ampliar distàncies o posar l'empat.

A la tornada dels vestidors, un primer tir de 'Joaquinete' Cifuentes des de molt lluny perquè Javi Díaz rebés la pilota directe a les mans (47'). Dos minuts més tard ha arribat el gol de l'empat. Alexandre Llovet ha debutat amb la samarreta blava i negra rebent en profunditat i, escorçat, ha volgut fer una centrada que ha esdevingut xut per colar-se dins porta després de tocar el travesser. Ha estat el moment dolç dels escaldencs, els quals cinc minuts després han pogut avançar-se gràcies a un remat de Sascha Andreu apareixent com millor ho sap fer, a la frontal de l'àrea petita. El cop de cap, però, ha sortit fora per poc.

A continuació, cap intervenció dels dos conjunts ha acabat concretada, veient-se només amb anades i tornades sense arribar més enllà. Quan semblava que el matx es decidiria als penals, ja que cap dels dos havia volgut jugar-se-la de més, la UE ha aparegut. Era el minut 77 quan ha arribat el primer avís amb un remat de cap de Molina, qui ha rebut una passada també amb el cap de 'Chete' després de rebre una centrada al segon. Al 79', acció de possible penal per als locals, la qual l'àrbitre Antoine Chiaramonti no ha considerat perquè el defensor s'estava recolzant a terra, doncs era un moviment natural.

Molina ha tornat a ser protagonista, internant-se a l'àrea i fent aparèixer a Díaz per aturar l'acció, un altre avís. I el definitiu. Amb aquestes, i a res del xiulet final (88'), Jorge Bolívar ha ballat amb Sébastien Agüero, se n'ha sortit i ha fet una centrada al segon pal que Óscar Fernández ha rematat de volea per posar el definitiu 2-1. I gairebé arriba el tercer amb un xut creuat de David Martín, el qual ha sortit fora per molt poc, però al final, triomf colomenc per assolir el triplet.