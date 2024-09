Millorades un 17,5% les tarifes de devolució dels audiòfons atorgats per la CASS

La roda de premsa d'avui posterior al Consell de Ministres també ha deixat una gran notícia per als usuaris d'audiòfons i les persones amb audició reduïda. A petició de la titular de Salut, Helena Mas, Govern ha aprovat aquesta tarda el Reglament que regula la prestació audioprotètica de finançament públic per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). D'aquesta forma, les tarifes s'actualitzen amb un increment del 17,5%, calculat d'acord a l'IPC acumulat des de 2017, passant de costar la tarifa de responsabilitat dels audiòfons de la CASS de 933,56 euros a 1.100 euros en l'actualitat.

Un consentiment que s'ha encarregat d'informar el mateix ministre portaveu, Guillem Casal, pertanyent a un dels punts del dia del Consell de Ministres. Entrant més en detall, i recordant que la CASS reemborsa els audiòfons en règim de tercer pagador, l'assegurat només passarà a abonar a l'audioprotetista l'import equivalent al 25% de la tarifa de la Caixa de Seguretat Social. Tot i això, si l'emparat opta per escollir un audiòfon d'un preu superior al de la tarifa, haurà d'assumir la diferència pertocant.

Per acabar, Casal ha posat en relleu que el reglament que estipula els criteris per a la cobertura dels aparells entrarà en vigor el pròxim 1 de novembre. Cal concretar que aquest subratlla el nivell de pèrdua auditiva que s'ha de patir per a l'obtenció del préstec, així com les condicions del reemborsament dels audiòfons i el termini de quatre anys com a norma general per a la renovació d'aquest. Un text que, a més, regula el procediment per a la prescripció i la dispensació dels aparells.