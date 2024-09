Luismi Redondo: "Veig a l'equip compromès"

És un dels fixatges destacats i a poc a poc es va fent el seu lloc a l'esquema de Ferran Costa. Luismi Redondo ha parlat aquest matí amb els mitjans de comunicació per fer un breu balanç del curs, esmentant en primer lloc la seva visió de l'equip. "L'estic veient compromès", ha dit al respecte, afegint que "sabem que és una lliga molt competitiva i estem amb moltes ganes de sumar els tres punts de cada partit".

El davanter ha fet esment que cada rival és complicat: "Tots ens ho estan posant molt difícil, però a poc a poc hem d’anar agafant bones sensacions pel que vindrà de temporada". Doncs, l'extremeny considera que han de seguir la línia de treball que diu el míster "per afrontar els partits el millor possible".

A títol personal, Redondo s'ha mostrat content per la seva participació, independentment que sigui com a titular o com a suplent: "Vull ajudar de la manera que sigui". Tampoc s'ha oblidat de la competència, un aspecte que titlla d'important, ja que "és sana i ens ajuda a tots a millorar".