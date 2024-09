El JK Tallina Kalev mata les il·lusions europees de l'FC Santa Coloma 'B' (7-0)

Primer cop a Europa i primera caiguda. L'FC Santa Coloma 'B' ha conegut a Estònia el significat de jugar a la Youth League després que el JK Tallinna Kalev hagi enviat la pilota al fons de la xarxa en fins a set ocasions. Tanmateix, cal mencionar que els andorrans no han tingut la sort del seu costat en cap moment, ja que el duel ha estat un autèntic caos des del xiulet inicial.

La voluntat de fer un bon paper i intentar arribar a la tornada amb el mínim marcador en contra possible, però l'expulsió al minut dos del capità Cristian Fernandes per jugada perillosa ha desestructurat per complet el plantejament del duel. Al tres, el Tallinna Kalev ja ha gaudit de la primera ocasió i, al cinc, un espectacular Ricardo Pinto ha evitat el primer gol. La poca pressió dels visitants ha estat un factor determinant pel bon joc dels estonians. Al 13', els andorrans han tret un córner i no han pogut aprofitar una pilota molt ben col·locada. A la contra, el Tallinna ha aconseguit l'esfèrica en una sortida molt ràpida i combinada que ha passat de banda a banda per una nova ocasió que ha acabat aturant Pinto.

Els problemes defensius han estat el gruix del problema durant els gols. Els locals obrien la llauna al minut 20 després d'una centrada d'Airon Kollo que Hector Guillamon no ha pogut aturar i ha acabat als peus del Raiko Ilves, qui acabaria enviant-la al fons de la xarxa. El segon arribaria sis minuts després en una jugada combinada que Aleksandr Šurõgin ha materialitzat pel 2-0. I, al 29', Enriko Kajari ha sentenciat el 3-0 amb el qual s'ha anat als vestuaris.

En la represa, un davanter del Tallinna ha evitat el quart del seu equip per error. I a partir d'aquest moment, ha tornat el caos al terreny de joc. Romet Nigula ha pogut rematar un intent llarg de gol olímpic del seu company. El 6-0 ha arribat pocs minuts després d'haver marcat el quart gol i el setè ha acabat, novament, al fons de la xarxa amb un intent de xilena. Si els de Alex Moya han vist les seves oportunitats esvair-se abans de la segona part, han acabat morts amb el resultat.

El partit de tornada a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila està programat pel 2 d'octubre a les 19.30 hores, informa l'ANA.