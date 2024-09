Ferran Costa: "No veurem una sola versió de l’equip en tota la temporada"

L'FC Andorra visitarà el Camp Municipal de Las Llanas aquest cap de setmana per enfrontar-se al Sestao River en el duel corresponent a la jornada 5 de la Primera RFEF. El conjunt tricolor no ha començat del tot malament la temporada, però necessita encadenar una ratxa de victòries per situar-se a la part alta de la classificació. Actualment, els de Ferran Costa són sisens amb set punts, els mateixos que Unionistas FC, els quals tanquen la zona de play-off, i a només tres punts del líder, la Cultural Leonesa.

En les quatre primeres jornades, l'FC Andorra ha aconseguit dues victòries, un empat i una derrota. Els triomfs van arribar davant el Barça Atlètic al Nacional i contra l'SD Tarazona a domicili, mentre que la derrota va ser també fora de casa contra el Bilbao Athletic i l'empat davant la Ponferradina al Principat en la darrera jornada.

Pel que fa al Sestao River, arriben al duel després de guanyar a domicili en la darrera jornada a la Reial Societat B per zero gols a un. Una victòria, dos empats i una derrota situen al conjunt gallec onzè a la classificació amb cinc punts, dos menys que l'FC Andorra.

L'anàlisi de Costa

En la prèvia del partit, l'entrenador de l'FC Andorra, Ferran Costa, ha volgut ressaltar el suport de l'equip amb Alberto Solís, el qual es perdrà el que resta de temporada per una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret amb afectació també al menisc: "És una molt mala notícia. Confiaven que no fos res important, però no ha estat així. Estarem a prop seu i l'ajudarem. Caldrà donar un plus més en cada acció pensant en ell", ha afirmat Costa.

Quant a aspectes del duel, el tècnic ha subratllat la dificultat del camp en el qual hauran de jugar: "És un camp semblant al de Tarazona, la gent apreta molt, el terreny de joc és petit i hem d'estar atents", ha explicat. Pel que fa al rival, Costa ha considerat que el Sestao River "és capaç de portar els partits a ritmes alts", motiu pel qual "haurem d'entrar bé al partit, agafant el ritme des de l'inici", ha analitzat.

En referència a la dificultat de la categoria, Costa ha ponderat que no hi ha cap partit fàcil: "Qualsevol equip pot guanyar. Nosaltres intentarem ser el màxim de competitius possible", ha relatat el tècnic, referint-se a l'inici de la temporada on sigui jugant a casa o fora, cap rival ha estat còmode. I és per aquest motiu que tant entrenador com la resta de l'equip considera clau sumar el màxim de punts possibles per "posar-nos en una zona de la classificació que ens doni confiança".

Finalment, Costa ha posat èmfasi als aspectes en els quals creu que l'equip té molt marge de millora, destacant sobretot el guanyar constància: "Hi ha trams on dominem molt i generem ocasions i després ja fases de partit on ens costa ser polits amb la pilota". Tot recalcant que cada jornada és un món i es trobaran en contextos molt diferents, un fet que el míster ja coneix i deixa clar a l'afició que "no veurem una sola versió de l’equip en tota la temporada", ha conclòs. El duel contra el Sestao es jugarà dissabte a les 17.30 hores.