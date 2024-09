Ferit un motorista de 20 anys per un accident de trànsit

Un jove resident de 20 anys va resultar ferit ahir després de patir un accident de trànsit a l'altura del número 82 de l'avinguda Joan Martí a Encamp, segons informa la Policia. El cos policial va rebre l'avís d'una topada entre un turisme de matrícula espanyola i una motocicleta amb matrícula andorrana al voltant de les 18:20 hores del dijous, moment en el qual es van traslladar fins al lloc dels fets. Segons han confirmat fonts oficials, el conductor del vehicle de dues rodes va ser traslladat a l'hospital on més tard se li va donar l'alta.

Per El Periòdic

