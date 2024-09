Les acusades d’estafa passen a disposició judicial per un frau en la compravenda de cotxes

Aquest divendres, mare i filla seran disposades a disposició judicial com a presumptes responsables d’una trama d’estafa relacionada amb la compra-venda de cotxes. Les dues acusades, una d'elles natural de Les Borges Blanques, però amb nacionalitat andorrana des del 2005, haurien convençut diverses víctimes de participar en un suposat negoci de cotxes de gerència, només per mantenir el seu nivell de vida.

L’allau de denúncies va ser el protagonista de la tarda d’ahir. Després que els mitjans del Principat es fessin ressò del cas i segons la víctima, fins a quatre víctimes més van presentar denúncies per fets similars, indicant que es tracta d’una trama organitzada i estesa. Una informació que el cos policial encara no ha pogut confirmar perquè està treballant en la investigació sobre el nombre total de denúncies.

Una de les víctimes principals, qui juntament amb la seva parella va ser enganyada per un total de 69.000 euros, declara a EL PERIÒDIC com van ser atrets per la promesa de guanys fàcils. Segons la víctima, l'acusada els va oferir la possibilitat de participar com a socis en la compra d'un vehicle amb l'objectiu de vendre'l posteriorment a un preu de mercat molt més alt. "Ens va dir que podríem guanyar fins a 123.000 euros", explica la víctima, encara incrèdula pel que ha passat.

La parella va aportar 49.000 euros per formar part d'aquest negoci i, a més, va avançar 20.000 euros més per la compra d’un cotxe per a ús personal. Tot semblava correcte fins que, en intentar verificar un compte bancari proporcionat per l’acusada, van descobrir que l'IBAN no existia. Això va succeir en una entitat bancària espanyola a la Seu d'Urgell, on la parella es va adreçar per intentar comprendre què passava en detectar que alguna cosa no anava bé. "Quan ens van dir que el compte no existia, vam saber que alguna cosa no quadrava", afegeix la parella, la qual descriu l’estratègia de l’acusada com a "molt elaborada", utilitzant captures de pantalla falses de suposats comprovants de transferències i converses amb treballadors d’una empresa fictícia.

L’estafa va començar a destapar-se quan la parella, en comentar la situació amb una amiga comuna, va descobrir que ella també havia estat víctima de la mateixa persona, amb un import de 50.000 euros. Malgrat això, aquesta última no havia denunciat els fets amb l’esperança de recuperar els diners.

Després de la denúncia formal de la parella afectada a principis d’aquesta setmana, les autoritats van detenir l'acusada i la seva mare, a qui es vincula com a còmplice per ser present durant les reunions i "confirmar i donar fe de tot el que deia la seva filla", segons la declaració de les víctimes.

Les dues dones passaran avui a disposició judicial, i s’espera que el tribunal fixi una data per al judici en els propers dies. "Només volem que això s'acabi i que ningú més caigui en el mateix parany", conclou una de les víctimes, qui afirma que s'ha proposat la creació d’un xat de suport per a afectats amb la finalitat de compartir informació i unir forces per recuperar les quantitats estafades, en conèixer el cas de Marc, també víctima de l'estafa, però que resideix a Barcelona.