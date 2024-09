Víctor Correas: "La presumpció d'innocència és un frau per a la víctima"

El magistrat de l'Audiència Provincial de Girona especialitzat en casos de violència contra les dones, Víctor Correas, ha ofert aquest matí una conferència a una seixantena de membres del Departament de Policia en el marc del Pla de Formació del Cos. Correas ha subratllat la importància de les proves en aquest tipus de judicis, recordant que l'acusat té sempre el dret a la "presumpció d'innocència". No obstant això, el magistrat ha advertit que, en alguns casos, aquest principi s'ha convertit en "un frau per a la víctima", comparant-lo amb "una sortida d'emergència que no hauria de ser admissible".

Respecte a les línies de treball efectives per atendre les víctimes de violència de gènere i violència sexual, Correas ha destacat que és molt important establir-les. Segons el magistrat, per garantir un bon enjudiciament és essencial acompanyar la víctima durant tot el procés, ja que pot experimentar "variacions en la seva dinàmica de vida després dels fets". Aquestes variacions poden oferir indicis sobre l'impacte de l'experiència traumàtica, tenint en compte que sovint "la percepció de la denunciant es limita al moment zero dels fets". En aquest sentit, Correas ha incidit en la importància de comprendre que “hi ha una gran varietat de víctimes, molts supòsits i moltes maneres de viure el fet d’haver estat víctima de violència o violència sexual” i, per tant, el primer que s’ha de fer “és entendre aquesta diversitat”.

L'acte també ha comptat amb el director adjunt de la Policia, Antoni Rodríguez, qui ha explicat que ja existeix un departament especialitzat en casos de violència de gènere. Rodríguez ha posat èmfasi en la importància de la denúncia, assegurant que "hem de fer saber a les víctimes que han d'explicar-ho, exterioritzar-ho i denunciar-ho". També ha reconegut que sovint les denúncies es retarden per circumstàncies com la dependència econòmica o l'espai compartit, les quals poden complicar la decisió de denunciar. En aquest sentit, ha subratllat que els serveis socials estan preparats per oferir suport en aquestes situacions. A més, Rodríguez ha insistit en la necessitat d'educar la societat per combatre la violència de gènere.

Actualment, a la Policia d’Andorra és el Grup de Delictes Contra les Persones, format per cinc agents i un comandament, el que s’ocupa d’investigar els delictes relacionats amb violències sexuals i amb la violència de gènere. Les denúncies en aquests casos tenen un format específic i hi ha uns protocols establerts amb la resta d’institucions implicades per activar tots els recursos necessaris i acompanyar les víctimes.