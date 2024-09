Andorra Endavant acusa a Espot de crear una "fractura" entre sectors socials

Andorra Endavant ha manifestat la seva profunda preocupació per les recents declaracions del cap de Govern, al qual acusa de promoure la divisió dins la societat andorrana en lloc d'exercir com a líder unificador. Segons el grup parlamentari, el màxim responsable de l'Executiu estaria creant una fractura entre "bons" i "dolents", assenyalant injustament les associacions d'emprenedors com a responsables de la situació. El partit lamenta que el discurs del cap de Govern, caracteritzat per "simplificacions i acusacions", recordi la seva gestió durant la pandèmia de la COVID-19, i expressa preocupació pel manteniment d'aquesta línia divisòria.

En aquest context, Andorra Endavant subratlla que els emprenedors i inversors no són entitats sense ànim de lucre i responsabilitza els governs successius de Demòcrates per Andorra de la crisi de l'habitatge. El grup denuncia que, durant anys, no s'ha actuat de manera eficaç per millorar el model d'inversió estrangera, i critica que l'única resposta del Govern hagi estat l'aplicació de "pedaços" en el mercat de lloguer, malgrat la pressió parlamentària de la minoria per implementar mesures basades en dades.

A més, el partit critica les polítiques en matèria d'habitatge, afirmant que reflecteixen un "poc coneixement d'economia" i que, lluny de resoldre la crisi, podrien empitjorar-la, reduint encara més la disponibilitat d'habitatges al mercat.

Entre les propostes d'Andorra Endavant destaca la necessitat de lluitar contra l'intrusisme dels pisos turístics sense llicència, combatre les empreses pantalla que evadeixen impostos al seu país d'origen i ocupen habitatges que podrien ser destinats als residents nacionals, així com regularitzar els habitatges d'inversors estrangers que no han declarat les seves propietats a Andorra. El partit també proposa la creació d'un parc d'habitatges de lloguer a preu assequible, en col·laboració público-privada, amb control governamental durant 10 anys a canvi de cessions de terrenys públics.

Finalment, Andorra Endavant insta el Govern a reconsiderar el seu enfocament i les accions preses per abordar la crisi de l'habitatge, i subratlla la necessitat de mesures estructurals i a llarg termini per fer front a aquest problema creixent.