El 'Clean Up Day' bat un nou rècord amb la col·laboració de 1.700 alumnes

Nou registre rècord de participació en la campanya de recollida de residus al medi natural. Així, la 10a edició de la iniciativa, impulsada pel Govern a través dels ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i el de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, així com Andorra Sostenible, ha reunit un total de 1.707 alumnes al llarg d’aquesta setmana, fet que suposa una nova xifra rècord de participants. D'aquesta manera, el conegut com el ‘Clean Up Day’ permet als alumnes desplaçar-se al medi natural o en entorns naturals propers a l’escola per recollir aquells residus abocats al medi. L’objectiu, cal recordar, és conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura.



L’edició d’enguany ha tornat a emmarcar-se dins de la campanya europea ‘Let’s cleanup Europe!’. És per això que aquest divendres els alumnes de l’escola andorrana d’Escaldes-Engordany han realitzat la recollida de residus a la zona del llac d’Engolasters. Una jornada que ha comptat amb la participació de la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, així com del director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Institucionals, Albert Maluquer. També hi han intervingut els consellers de Medi Ambient dels comuns d’Encamp, Andreu Riba, i d’Escaldes-Engordany, David Pérez.



“És una jornada que els alumnes els agrada perquè poden sortir al medi i veure de primera mà la quantitat de residus que es poden trobar a l’entorn natural”, ha explicat avui Ferrer. A més, ha destacat que l’acció permet promoure la conscienciació, sensibilització i educació amb relació a la preservació dels espais naturals, els quals són l’essència d’Andorra, alhora que un pol d’atracció turística.



A banda de l’escola andorrana d’Escaldes-Engordany, també han participat en la campanya altres escoles com: EAMPE Andorra la Vella; Àgora International School; CFP Aixovall; servei ocupacional Xeridell (Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell); el col·legi Sant Ermengol; EAMPE la Massana; EASE Ordino; l'escola andorrana de Batxillerat d'Andorra la Vella; el col·legi Mare Janer, i el Lycée Comte de Foix, entre altres. Finalment, convé esmentar que per sisè any consecutiu les jornades compten amb la participació activa d’Andorra Telecom, mitjançant la distribució d’armilles commemoratives i de guants per dur a terme la recollida.