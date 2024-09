Adeu a l'ITF búlgar en un duel de resiliència i solidesa mental

Adeu de Vicky Jiménez Kasintseva al W75k de Bulgària després de perdre contra l'alemanya Ella Seidel (número 138 del rànquing WTA) en un duel on s'han jugat totes les mànegues i s'ha arribat a les tres hores de durada. Tot i demostrar els seus dots físics i mentals amb constants remuntades, la tricolor ha vist com deixar-se anar les oportunitats acaba passant factura, informa l'ANA.



El primer set ha estat tota una odissea. Seidel ha començat amb un 2-0 després de trencar-li el servei a Jiménez, qui just guanyaria el seu segon servei del matx. Amb tot, la tenista alemanya ha pogut agafar un gran avantatge amb un 4-1 en salvar dues oportunitats de 'break' de la tricolor per l'empat a dos. Semblava que Jiménez podia remuntar sense cap problema, amb esperances per arribar al 'tie-break' en desfer les sis ocasions de Seidel pel 5-2 al rest. El digital mostrava un empat a quatre quan la jugadora nacional ha acabat deixant-se anar la mànega en dos jocs on ha remuntat un 15-40 en contra. Al segon set, la dinàmica ha estat molt diferent. Jiménez ha cercat remeiar totes les errades comeses sumant cinc jocs seguits al marcador, però, quan Seidel ha intentat girar el resultat (5-1), la tricolor ha enviat el partit al desempat en cinc serveis.



Darrera oportunitat per ambdues jugadores de guanyar-se el pas a les semifinals del torneig búlgar. Seidel ha començat amb bon peu el set, encara que Jiménez li ha igualat al digital en poc temps. No seria fins al 5-4 on l'andorrana ha pogut enviar el desè punt del set al 'deuce'. Desaprofitant l'únic punt de partit, l'alemanya ha tornat a posar les taules amb les quals s'ha anat al 'tie-break'. Les errades han perjudicat Jiménez amb un contundent 3-1 avall que ha solucionat al rest. S'ha arribat a les tres hores de duel quant al servei, la número 175 del rànquing WTA ha desfet el primer 'mach-point' de Seidel (4-6). Això sí, la cap de sèrie número tres del campionat no ha donat treva i ha acabat posant el 5-7 en la segona i darrera oportunitat.