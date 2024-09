Andorra perd contra Argentina i ja espera a Itàlia o Angola (4-1)

La Selecció absoluta d'hoquei patins ha caigut per 4-1 contra la totpoderosa Argentina en el partit de quarts de final dels World Roller Games 2024. Els andorrans no han pogut superar a la vigent campiona del món, tot i gaudir d'oportunitats per entrar en la competició, sobretot en la segona part. "Ha estat un matx competit. Els jugadors ho han disputat amb molta seriositat i hem estat molt bé en defensa", ha valorat el seleccionador Jordi Garcia.



Els nervis han estat un punt negatiu en l'inici, fet que ha derivat en un 2-0 als cinc minuts de duel. Amb tot, l'equip "s'ha refet, han estat molt correctes en defensa i hem gaudit d'oportunitats per entrar al partit" ha explicat Garcia. En la segona part, però, han pogut plantar-li cara als argentins amb un empat a un. "En els darrers set minuts, hem tingut 2-3 ocasions per tornar-hi a entrar" ha mencionat, afegint que els tricolors han anat a Novara per "posar problemes i pressió".



El pròxim duel serà contra el perdedor de l'enfrontament Itàlia - Angola (programat a les 18.15 hores), en què buscaran el passi pel Campionat Mundial del 2026 i la millor posició possible. "S'ha de felicitar a l'equip pel treball. Estan molt ben formats, som una pinya i es transmet a la pista", ha conclòs.