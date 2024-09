La Travessa transfronterera se suma al projecte solidari 1km1 vida de la Fundación Vicente Ferrer

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, han presentat aquest divendres una nova edició de la Travessa transfronterera que sortirà de la Seu d'Urgell el diumenge 27 d'octubre. Enguany, la cursa es transforma en la Travessa solidària transfronterera 1km1vida arran del fet de sumar-se a la Fundación Vicente Ferrer en un dels projectes solidaris més importants que aquesta organització porta a terme des de fa diversos anys a l'Índia i al Nepal.

La delegada a Catalunya de la Fundación Vicente Ferrer, Montse Ortiz, ha expressat que "ens fa molta il·lusió poder estar avui aquí i llançar aquesta cursa solidària, amb la força d'unir dos territoris i fer aquesta cursa de muntanya en benefici a la fundació". A més, durant la presentació, l'alcalde urgellenc ha volgut destacar que es tracta de "molt més que una travessa esportiva, és símbol d'aquesta connexió profunda amb el nostre país veí, que, tot i estar separats per aquesta frontera, ens uneixen valors i tradicions". Al seu torn, Cairat ha parlat de l'oportunitat de "reforçar i celebrar el sentiment de lligam entre els dos territoris" amb esdeveniments com la Travessa transfronterera.



La proposta per a l'edició de 2024 repetirà el recorregut estrenat fa dos anys, amb sortida al Palau d'Esports de la Seu, passant per les poblacions de Calvinyà, Arcavell, Juberri, Auvinyà i Aixirivall, per finalitzar, com és habitual, a la plaça de la Germandat. La cursa ofereix un recorregut llarg de 21 quilòmetres i un de curt de nou, tots dos puntuables per a les diferents categories del Circuit Fer de Curses per Muntanya, i hi suma una proposta de caminada popular i familiar de nou quilòmetres apte per a tots els públics. Tant la cursa curta com la caminada popular sortiran, totes dues, des d'Arcavell i seguiran el mateix recorregut que la travessa de 21.



La Travessa Solidària Transfronterera 1km1vida destinarà el 100% dels beneficis de la cursa al projecte de 2025: aconseguir els fons necessaris perquè 250 nenes i nens d'entre 3 i 6 anys de la vall de Katmandú al Nepal tinguin accés a una xarxa de centres de preescolar per garantir-los un entorn segur i agradable i allunyar-los de l'explotació del treball infantil.