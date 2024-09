Una agent immobiliària titlla de "perilloses" les declaracions d'Espot sobre els sectors empresarials

"Visc al dia, no soc propietària, i depenc únicament dels meus ingressos com a empresària i agent immobiliària". Aquestes són les paraules de la Cristina, una dona que ha expressat el seu malestar amb la situació actual del país a través d'un comunicat. La afectada té 59 anys i ha assegurat que viu al dia no per una mala gestió, sinó per la responsabilitat de cuidar a la seva filla amb discapacitat, qui depèn d'ella econòmicament. La Cristina, qui ha assegurat que ha vist la transformació del país any rere any, ha apel·lat consternada a les declaracions que va fer ahir el cap de Govern, Xavier Espot, en resposta al comunicat que va emetre el sector immobiliari i de la construcció sobre la Llei Òmnibus.

L'empresària ha esmentat que la seva preocupació està en el fet que el mandatari ha deixat ben clar que "no té cap intenció d'escoltar a les nou associacions del país que es van comunicar amb el Govern sobre la llei Òmnibus". En aquest comentari, la dona també ha anotat que les declaracions de Espot li han suggerit "una desconnexió total, per part de Govern, amb la realitat que viu el país". A més, un dels altres temes en què ha incidit la lectora ha estat en les darreres lleis aprovades, apel·lant directament a les paraules "no hi ha marxa enrere" d'Espot.

Segons indica l'agent immobiliària, aquestes normatives afectaran directament a l'estabilitat de l'economia, sense tenir en compte que "incideixen en sectors claus com la inversió estrangera", motiu pel qual semblen haver estat creades "sense reflexió ni consideració de les conseqüències" que poden provocar al futur dels ciutadans.

Seguint aquesta línia, la Cristina ha esmentat que les paraules per part dels dirigents, com "falta de lleialtat" o les insinuacions de què "alguns sectors ja han guanyat prou", són perilloses no només per generar divisió entre els ciutadans, sinó perquè també pot afectar a la cohesió social i a "la confiança que els empresaris i els ciutadans tenim sobre Govern". Davant de les insinuacions que extreu la lectora de les diferents declaracions de Govern, aquesta li retreu a Espot que "sembla que estigui menyspreant als sectors productius que generen llocs de treball, inversió, creixement i seguretat econòmica".

En l'expressió del seu malestar, la Cristina ha apel·lat al Govern al fet que "Andorra cor el risc de perdre la seva essència, la seva estabilitat i la confiança de tots els que hem fet que sigui el que és". Finalment, la lectora ha exigit a Govern que donin resposta al comunicat que es va presentar en contra de la Llei Òmnibus, així com que es presenti un Pla Estratègic que "asseguri a tots els ciutadans que les decisions que estan prenent garanteixen el nostre futur".