Casal visita l'estand de productes andorrans presents en la fira 'Les Pyrénéennes'

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s'ha desplaçat aquest divendres fins a la fira agrària i ramadera 'Les Pyrénéennes' que se celebra a la vila de Saint-Gaudens de la regió d'Occitània. Al saló, hi ha un estand amb exposició i venda de productes d'Andorra, amb carn de Ramaders d'Andorra, Autèntic mels d'Andorra, Vital amb productes tèxtils a basa de llana i formatges de la formatgeria Batalla.



La fira agrària i ramadera, la qual se celebra cada tres anys, és la més important del sud de França i atreu un important volum de visitants d'arreu del territori francès. Durant l'esdeveniment té lloc el concurs nacional de les races de bestiar boví Blonde d'Aquitaine i Gasconne des Pyrénées. Casal ha destacat que la fira permet donar a conèixer els productes locals així com la raça bruna d'Andorra més enllà de les fronteres andorranes i reforçar els lligams de cooperació entre els dos territoris en àmbits com l'agricultura i la ramaderia.



La participació dels productors andorrans s'ha dut a terme en el marc de les accions previstes al diàleg de cooperació franco-andorrà establert entre el Govern i la Regió d'Occitània per impulsar l'economia verda i la sostenibilitat. A més, la fira també permet donar valor als productes artesans del país, línia estratègica marcada pel ministeri. En el marc de la fira, Casal ha mantingut una trobada amb la presidenta del Consell Regional d'Occitània, Carole Delga.