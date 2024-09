Mònica Doria queda fora del podi a la Copa del Món de la Seu d'Urgell per una penalització

Mònica Doria no ha pogut sumar cap medalla en la primera final de la Copa del Món de la Seu d’Urgell. Un toc a la porta 23 en la seva darrera baixada la va penalitzar amb dos segons, deixant-la fora de la lluita pel podi. La victòria va ser per a l’espanyola Maialen Chorraut, qui es va adjudicar l’or amb un temps de 100.30 segons. L'eslovena Eva Tercelj va finalitzar segona i es va emportar la plata, mentre que el bronze va recaure en l’americana Evy Leibfarth.

Pel que fa a les sèries classificatòries de Canoa disputades durant la sessió matinal d’aquest divendres, les dos representants andorranes, Doria i Laura Pellicer es van classificar obtenint la 19a posició 7a en les seves respectives series.

Quant a les semifinals de caiac, Doria va protagonitzar una excel·lent actuació, marcant un temps de 99.29 segons, el millor de la ronda i l'únic per sota dels cent segons. Aquesta marca la va situar per davant de rivals com Maialen Chorraut, que va acabar segona, i Camille Prigent, tercera. A la final, amb diferències mínimes entre les participants, Doria va fer una baixada molt competitiva, però la penalització la va apartar de les primeres posicions.