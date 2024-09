La pluja esdevé protagonista de la inauguració de les Jornades Populars de l'Andorra Taste

La inauguració de les Jornades Populars de l'Andorra Taste ha tingut com a protagonista a la pluja aquesta tarda a Escaldes-Engordany. Tot i les condicions meteorològiques, l'inici de l'esdeveniment ha estat ple d'assistents que no s'han volgut perdre les propostes de la fira gastronòmica d'alta muntanya que se celebrarà fins diumenge al voltant del complex esportiu Prat del Roure. Fins als voltants s'han apropat el cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Turisme, Jordi Torres, i la cònsol major de la parròquia escaldenca, Rosa Gili, els quals han aprofitat per visitar les diferents parades on es troben fins a 20 restauradors.



El titular de la cartera de Turisme i Comerç ha comentat que estan satisfets de poder inaugurar les jornades populars, tot i que la climatologia no és la més idònia, assegurant que l'inici de l'esdeveniment, celebrat aquest migdia, ha estat tot un èxit. "El migdia ha arrencat amb una bona afluència i esperem que el cap de setmana continuï sent així i assolir les xifres de l'any passat", ha apuntalat. Torres ha convidat a tots els veïns a què no es perdin aquesta cita gastronòmica, en la qual, a més de menjar, hi haurà música i showcookings. En la seva intervenció, el ministre ha volgut esmentar l'èxit que van suposar les jornades professionals de l'Andorra Taste, amb aproximadament 1.000 inscrits i amb el reconeixement a la cuinera Carme Ruscalleda.



D'altra banda, Gili ha remarcat que la fira gastronòmica d'alta muntanya "és un esdeveniment molt complet", ja que té tant la part de posicionament internacional com la part popular: "El ciutadà és el millor ambaixador", ha argumentat la cònsol, qui ha manifestat que aquest esdeveniment es posa "a l'abast de qualsevol, de les famílies, de la gent gran i els joves". Per altra banda, la mandatària comunal ha esmentat que el comentari sobre la proposta de pujar l'esdeveniment a la zona de Caldes es va fer de manera informal, tot i que s'estudiarà per part de la corporació: "S'ha de veure i n'haurem de parlar, he posat sobre la taula l'oferta i s'ha de treballar". Finalment, Gili ha argumentat que els tres anys anteriors la localització actual ha funcionat molt bé per la infraestructura de l'entorn.