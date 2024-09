Darius McGhee deixa fora al MoraBanc Andorra de la BCL

No s'ha pogut fer res més. El MoraBanc Andorra ha quedat eliminat de la fase prèvia de la Basket Champions League (BCL) contra els Telekom Baskets Bonn (99-91) després d'un partit on, realment, no s'ha pogut fer res més. Els de Natxo Lezkano han passat de perdre amb una diferència abismal a estar per davant al duel en diverses ocasions del darrer tram. Tanmateix, el taló d'Aquil·les dels andorrans ha estat un increïble Darius McGhee que ha anotat 37 punts dels 99 totals dels alemanys, informa l'ANA.



Els primers minuts del duel han passat lents amb molts més intents de cistella dels alemanys. El MoraBanc Andorra ha presentat una molt bona solidesa defensiva a sota de la cistella, apoderant-se de la majoria dels rebots i tapant els tirs dels rivals. A mesura que ha anat passant el temps, s'han començat a igualar les oportunitats. Tanmateix, la qualitat dels Telekom Bonn mai s'ha esvaït. En una falta de Sam Griesel sobre Kyle Kuric, els andorrans s'han posat, per primer cop, per davant al marcador després de l'encert dels dos lliures de l'estatunidenc (8-9). McGhee i Angelo Allegri serien els protagonistes d'introduir la primera distància alta al digital en encistellar un tir de dos i dos de tres. Temps mort demanat per Lezkano on els tricolors han començat a donar-li una mica més d'intensitat al duel. Ferran Bassas marca un triple pel 18-16, però, en la següent, Rivaldo Soares encistellaria pel 20-16. Amb tot, una falta de Jonathan Bähre sobre Chumi Ortega faria que l'escorta murcià poses el 20-18 final del primer quart.



El segon quart s'ha obert amb dos punts de Sekou Doumbouya amb els quals s'ha igualat l'enfrontament, i en un rebot, Bassas l'ha tornat a posar pel 20-22. Els tricolors han iniciat molt solids amb jocs combinats i moviment de pilota entre els jugadors. Cal destacar que, fins al moment, no hi ha hagut tanta equitat entre els clubs. No obstant això, una errada ha provocat un canvi de xip en el MoraBanc Andorra. Stan Okoye, en un intent per treure's de sobre a un Bodie Hume encarregat de defensar-lo, s'ha equivocat llançant al jugador alemany a terra. En la baralla posterior, l'aler francès Doumbouya ha empentat a un dels alemanys, acció que ha acabat amb antiesportiva per ambdós jugadors. A partir d'aquest moment, Lezkano ha demanat calma als seus sense perdre el focus del duel. 33-28 al marcador. Les pèrdues de possessió han perjudicat els Pirenaics, així com ho ha fet la desconcentració.



Per banda germana, han estat molt vius en les faltes, traient a passejar l'experiència per sobre del joc tàctic. La diferència de deu s'ha imposat al digital que, amb un doble, Kuric s'ha encarregat de matar. Semblava que tots els rebots bons assolits en el quart inicial ja no hi eren. Mala passada d'Evans que ha agafat Phlandrous Fleming Jr. pel 47-33. Ràpidament, els Telekom Bonn han arribat a passar els 51 punts amb un increïble parcial de 31-22 (51-40). Destaca la presència de McGhee que, només en la primera part, ha pogut encistellar 17 punts.



Mateixa dinàmica de joc en la tornada. Els alemanys han continuat endollats, mentre que els andorrans han intentat frenar el seu bon moment. I amb el 61-44, ja no s'ha pogut fer res. O això es creia. Durant dos minuts, els tricolors no han pogut sumar, tot i les constants ocasions per fer-ho. Ha estat en una falta personal de Lars Thiemann sobre Kuric que han pogut posar tres punts més al parcial. El bon moment de l'escorta estatunidenc i eslovè amb la tornada al joc de Chougkaz han forçat el temps mort de Roel Moors (63-51). Dues robades de Bassas han fet el 63-56. Novament endinsats en el joc, el combinat dirigit per Natxo Lezkano ha acabat el tercer quart amb una diferència de sis punts (67-61).



El tram final del duel no podria haver començat de millor manera amb un 67-66 assolit per una cistella de Llovet (de dos) i quatre tirs lliures. Chumi tornava a posar als andorrans per davant després de respondre a un encert de dos de McGhee, que el murcià faria amb un punt més. Al 72-73, el base de Carolina del Nord ha marcat un triple des del centre de la pista. Les taules s'han introduït un cop més al digital per obra de Harding. El partit no ha pogut estar més trencat, aportant el punt d'emoció i incertesa fins al final.



I McGhee, qui sinó, ha avançat de nou als Telekom Bonn (80-79). A menys de quatre minuts del final, els alemanys han tornat a posar distància per mig amb sis punts que han provocat una demanda de temps mort per part de l'entrenador de Portugalete. Triplàs de Doumbouya que respondria Griesel. Però Fleming, Bähre i McGhee s'han encarregat d'eliminar als tricolors de la competició europea.