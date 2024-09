Strzoda destaca la importància dels lligams històrics entre França i Andorra

El representant del copríncep francès Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, ha intervingut aquest divendres en la conferència ‘Andorra en l’entorn europeu’, en la qual ha abordat diversos temes rellevants sobre l'Acord d’associació amb la Unió Europea i el paper que exerceix França en aquest context. Strzoda ha subratllat que la relació entre Andorra i França ve consagrada des de l'any 1813, però ha insistit que “el més important és la fermesa dels lligams que mantenim”. També ha fet referència a la Constitució d'Andorra de 1993, destacant que el país compta amb un sistema institucional sòlid, format per ministres, un síndic general i un conjunt de parròquies.

Strzoda ha remarcat que el "soroll" generat al voltant de l’Acord d’associació, així com les trobades recents amb els joves dels dos països al parlament europeu, mantenen l'atenció sobre l'activitat d'Andorra en aquest àmbit, tot valorant de manera positiva l'evolució del dossier de l'Acord i destacant que "ens agrada l’estratègia que teniu com a país i el plantejament d’aquest text". A més, el representant del copríncep francès ha elogiat la combinació d’unitat, fraternitat i el pacte d’estat, elements que, segons ha afirmat, han consolidat el “pack polític” andorrà.

Durant la seva intervenció, Strzoda ha assenyalat que Andorra ha experimentat diverses fases de transició, en àmbits com les telecomunicacions, el control d'estrangers i el poder judicial. Així i tot, ha destacat que el sistema judicial andorrà és més lliure en comparació amb altres petits estats com Liechtenstein. En aquest sentit, ha subratllat que l'objectiu d'Andorra és apropar-se a Europa, formant part d'un territori que abasta més de 27 països.

Respecte a les preocupacions sobre els efectes de l’Acord en l’essència andorrana, Strzoda ha assegurat que "el que no podem és pensar que l’Acord posarà en risc els sistemes de seguretat social o ens farà perdre la nostra essència com a país". A més, ha recalcat que la fiscalitat no forma part de l’Acord d’associació, i que les derogacions obtingudes permetran a Andorra controlar el nombre d'estrangers que entren al país.

Finalment, Strzoda ha aprofitat per recordar les paraules del copríncep francès, Emmanuel Macron, qui va elogiar Andorra per haver “triat el camí del coratge i de la raó”, destacant que, tot i que aquestes decisions sovint són complicades, la voluntat és “crear un diàleg transparent”. Strzoda ha remarcat que aquest és un debat que s'ha d'adreçar a tots els ciutadans del país, i que hi ha dos grups clarament confrontats sobre l'Acord. Tanmateix, ha defensat la necessitat d’adaptar l’economia andorrana al nou context europeu i ha destacat que “és una oportunitat per preparar el futur del país”.