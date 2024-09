Almenys sis víctimes involucrades en l'estafa de compravenda de cotxes

Les dues dones detingudes i jutjades ahir com a presumptes autores de delictes contra el patrimoni per una estafa amb un negoci fictici de compravenda de vehicles d'una possible trama organitzada haurien cobrat el pagament a, com a mínim, sis víctimes i una setena en un altre tipus d'estafa. Així ho ha informat aquest matí la Policia en un comunicat on detalla que cinc de les persones enganyades eren del Principat, i un altre de Barcelona. A més, es detalla que el perjudici econòmic calculat seria superior als 300.000 euros. L'alerta social es va produir ahir amb un allau de denúncies en la qual avui la policia ha continuat estudiant.

LLEGEIX MÉS: Les acusades d’estafa passen avui a disposició judicial per un frau en la compravenda de cotxes

Cal recordar que la investigació policial es va iniciar arran de la denúncia que un afectat va interposar a principis de setembre. La dona de 38 anys l’hauria convençut perquè invertís en l’aparent negoci i l’home li va fer diverses transferències d’un valor total de 49.000 euros. Posteriorment, per adquirir un vehicle per a ús particular, va fer un altre pagament, de 20.000 euros conjuntament amb un amic, però al compte bancari de la mare, la qual tindria certa implicació en el frau.



Així doncs, l'home va començar a sospitar que podria tractar-se d’un engany en adornar-se que, no només no obtenia els beneficis promesos ni el vehicle que volia comprar, sinó que tampoc podia recuperar els diners invertits. A partir de l'avís d'aquest primer cas detectat, s’ha descobert que, com a mínim, altres cinc persones haurien estat víctimes del frau amb la compravenda de vehicles. Val a dir que la principal acusada hauria emprat el mateix modus operandi amb totes elles.



Alhora, hi ha una setena víctima, també d’Andorra, a qui hauria estafat en la reserva d’un viatge. La detinguda hauria efectuat la reserva, però no hauria fet mai el pagament ni li hauria tornat els diners. En aquesta causa, el perjudici superaria els 3.000 euros. D'altra banda, la Policia no descarta que pugui haver-hi més persones afectades i manté la investigació oberta a l’espera d’altres denúncies.



Altres detencions



A banda del cas citat, en els darrers dies, la Policia també ha detingut dos homes per positius en drogues al volant. En el cas del primer, de 32 anys, es trobava en possessió de prop de 4 grams de marihuana i, a més, circulava sense permís de conduir. Pel que fa al segon, de 30 anys, duia una petita porció d’haixix. A més, un altre home, de 65 anys, ha estat arrestat aquesta setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa de 0,94.



Finalment, entre dijous i divendres, la Policia va arrestar tres persones com a presumptes autores de delictes contra la funció pública per incomplir ordres d’expulsió administrativa. Es tracta de dos homes no residents, un de 29 anys i un altre de 23, i d’una dona de 35 anys que acabava de ser alliberada del centre penitenciari i acompanyada a la frontera del riu Runer perquè estava expulsada del Principat, la qual, unes hores més tard, va intentar tornar a accedir al país.