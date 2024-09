La policia ha notificat a tres quarts de vuit d'aquest matí que s'ha produït un accident de trànsit a la carretera general numero 2 al punt quilomètric 7.300 de la parròquia d'Encamp, on només s'ha vist involucrat un turisme de matrícula andorrana . Tanmateix, el conductor del vehicle, un home resident de 26 anys, ha resultat ferit.

Per El Periòdic

Accident no mortal

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació