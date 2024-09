El nou bisbe coadjutor centra el seu primer discurs públic en la fraternitat

La Catedral Basílica de Santa Maria d'Urgell ha viscut avui un moment gloriós i per a la història amb l'ordenació episcopal de Josep-Lluís Serrano com a bisbe coadjutor d'Urgell. Si bé el cap de Govern, Xavier Espot, ja afirmava al sortir del recinte que el discurs de Serrano "havia estat a l'alçada i del més encertat", la realitat és que les paraules del futur copríncep han repicat amb força: "He vingut per servir-vos en les institucions públiques i perquè aquestes mostrin llum, justícia i pau, tot cercant sempre la pau del nostre poble". Un discurs que no ha pronunciat en un escenari petit, ni molt menys, ja que es trobava sota l'atenta mirada d'unes 1.000 persones aplegades davant d'ell, entre les quals destacaven autoritats andorranes i catalanes, així com la família del mateix Serrano.

Unes paraules que han començat amb un grat agraïment a Déu i a tots els presents a la catedral, en una obra al públic a on ha mostrat i jurar el seu compromís davant l'Església com també al Principat d'Andorra. L'acte l'ha presidit el substitut pels Afers Generals de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu, Edgar Peña, i ha estat concelebrada per Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i copríncep d'Andorra, i el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo. Emocionat visiblement, Serrano ha proferit que avui era "un Dia d'Acció de Gràcies", tot recordant-se dels nens, els ancians, els pobres i les famílies que "travessen dificultats econòmiques per educar als seus fills".

D'altra banda, Serrano tampoc s'ha oblidat de referir-se als immigrants, amb el qual ha mostrat el seu respecte "per acollir-los amb estima". A més, ha volgut compartir una crida amb els sacerdots religiosos i religioses de la diòcesi, per "deixar-ho tot i deixar-nos portar per una voluntat que dona sentit a la nostra petita existència". Finalment, i fent al·lusió a la segona part del Sínode 2021-2024 que se celebrarà a Roma el proper mes d'octubre, ha declarat que "s'ha de reviure el sentit de la família cristiana i sentir-nos poble, perquè en aquesta vida s'ha de redimir, curar, consolar i recrear".

Cal recordar que Josep-Lluís Serrano va iniciar la seva trajectòria religiosa al Seminari Menor de Tortosa estudiant al col·legi diocesà de la Immaculada. D'altra banda, l'any 1995 va començar la seva etapa al Seminari Major de la capital del Baix Ebre, on va rebre formació filosòfica i teològica i l'any 2001 va ser ordenat diaca i el 21 d'abril de 2002 prevere a la catedral de Santa Maria de Tortosa. Entre els seus càrrecs, va ser rector de les parròquies de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre), la Bisbal de Falset (Priorat) i Margalef de Montsant (Priorat).