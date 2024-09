L'advocat del 'Rei d'OnlyFans' anuncia accions legals contra mitjans espanyols i andorrans

L'advocat de Sergio Fuentes, conegut com 'El Rei d'OnlyFans', ha confirmat en exclusiva a EL PERIÒDIC que emprendrà accions legals contra diversos mitjans de comunicació espanyols i andorrans per haver publicat una notícia falsa que l'acusava d'haver ingressat a presó per un suposat cas de proxenetisme i tràfic de menors. Segons l'advocat, aquestes informacions, totalment falses, han causat un "greu perjudici" tant a la vida personal com professional de Fuentes.

Tal com ha detallat el seu defensor, la setmana vinent es presentarà una demanda prèvia a la querella judicial contra diversos mitjans espanyols, els quals van replicar la informació sense verificar-la adequadament. "Vam enviar correus electrònics i burofax sol·licitant el dret de rectificació conforme a la legislació espanyola", explica l'advocat. Fins ara, només Europa Press ha respost, mentre que la resta de mitjans no han corregit la informació. Les accions legals es portaran a terme en breu a Espanya, mentre que a Andorra, on la notícia es va difondre uns dies més tard, el procés legal s'iniciarà d'aquí a unes dues setmanes. "La querella a Andorra trigarà una mica més", puntualitza.

Pel que fa a les al·legacions, l'advocat preveu que s'enfrontaran a acusacions per danys contra l'honor, ja que els mitjans van arribar a vincular Fuentes amb la corrupció de menors. No obstant això, desmenteix rotundament qualsevol vincle del seu client amb aquest tipus de delictes. "No hi ha cap investigació oberta contra Fuentes per proxenetisme ni per cap altra acusació relacionada", subratlla, afegint que tota l'activitat del seu client és completament legal. "Ens pot agradar més o menys, però tot el que fa està dins la legalitat, i són les mateixes models qui es posen en contacte amb ell", argumenta l'advocat. En referència al canal de televisió La Sexta, el qual va emetre un reportatge sobre Fuentes en el programa 'Equipo de Investigación', l'advocat ha aclarit que no es prendran accions legals contra aquest mitjà. "Li vaig aconsellar que ho deixés estar. El que es va dir estava fora de context, però no val la pena remoure més el tema", afirma.

Una part de la confusió ha sorgit arran d'una coincidència amb un altre investigat en el Jujat de Miranda de Ebro, el qual també treballava a OnlyFans i havia residit durant un temps a Andorra. L'advocat de Fuentes insisteix que aquesta coincidència ha estat aprofitada per periodistes que no van fer la seva feina correctament. "Es tracta d'un cas clar de la tècnica del mal periodista. Han pres informació d'una persona investigada sense cap relació amb Fuentes, i l'han utilitzada per crear una història falsa", apuntala l'advocat.

La difusió d'aquesta falsa notícia ha tingut un "impacte devastador" en l'àmbit personal i familiar de Sergio Fuentes. Segons l'advocat, els seus pares, els quals es troben en una situació delicada de salut, van assabentar-se de les acusacions a través de la televisió, la qual cosa ha empitjorat el seu estat. "Veure la cara del teu fill a la televisió acusat de corrupció de menors és insostenible", afirma l'advocat. Tanmateix, Fuentes ha rebut desenes de trucades per desmentir que es trobava a presó, però moltes persones encara creuen la falsa informació. "La desconfiança ha afectat tant les seves relacions personals com professionals", conclou.