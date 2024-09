L’esborrany sobre la inclusió a la CASS dels canvis de gènere

L’associació Diversand valora positivament l’esborrany de la CASS que inclou els canvis de gènere en la seva normativa, tot i que assenyala que encara queda camí per recórrer en matèria de drets per a les persones trans. La vicepresidenta de Diversand, Isabella Vargas, ha assegurat a EL PERIÒDIC que "és un pas important tenir aquest reglament, però encara no hem aconseguit tot el que volíem". Vargas destaca que aquest canvi marca un avenç significatiu, però recalca que la lluita per aconseguir tractaments d'hormonació i quirúrgics accessibles per a les persones trans continua sent una de les prioritats de l’associació.

En paral·lel a aquest avenç, Diversand continua treballant en la desconstrucció de la transsexualitat i en oferir informació clara sobre les diferències entre transgènere i transsexual. Vargas explica que "una persona transgènere no s'identifica amb el gènere assignat en néixer, mentre que una persona transsexual sol passar per tractaments mèdics per adequar-se al gènere amb el qual s'identifica". Aquestes distincions són fonamentals per trencar els estigmes que encara persisteixen en la societat.

Diversand també reclama més esforços en l’àmbit educatiu per garantir que els infants trans puguin expressar-se lliurement en els centres escolars: "El més important és que s’ofereixi informació adequada i que no se subestimin els infants. Cal acompanyar-los de la millor manera possible perquè puguin viure la seva identitat amb plenitud", subratlla la vicepresidenta. L’associació treballa a demanda amb escoles i famílies des de l'any 2019, oferint formació presencial tant a alumnes com a professors per abordar casos concrets de transfòbia o diversitat de gènere.

Una de les propostes clau de Diversand és la modificació dels currículums acadèmics per incloure figures històriques del col·lectiu LGTBI: "Ens agradaria que les escoles incloguessin referents LGTBI de la mateixa manera que ja s’està fomentant la presència de dones en les ciències o la història", explica Vargas. Aquest canvi, segons l’associació, ajudaria a visibilitzar la diversitat sexual i de gènere des de les primeres etapes educatives.

En col·laboració amb el ministeri d'Afers Socials, Diversand també ofereix suport a famílies i infants trans que s'enfronten a situacions de transfòbia o discriminació. Vargas remarca la importància de no caure en el cansament durant aquests processos: "Cal estar sempre acompanyant, escoltant i oferint suport constantment perquè aquests infants no se sentin sols". A més, l'associació insisteix en la necessitat d'adaptar documents oficials, com ara exàmens i expedients, per respectar el nom escollit per la persona trans.

Finalment, Vargas destaca l’acceptació que han trobat en els centres educatius d'Andorra: "Hem tingut una resposta molt positiva per part dels docents, els quals volen aplicar un ensenyament més inclusiu". Tot i els avenços, Diversand considera que encara queda molta feina a fer, especialment pel que fa a la formació de professionals educatius i la inclusió de continguts adaptats a cada edat en les escoles.