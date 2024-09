Espot: "És una satisfacció per a Andorra rebre a una figura amb tantes qualitats humanes"

La cerimònia d'ordenació del bisbe coadjutor tingut lloc avui ha donat el tret de sortida a una nova i pròxima etapa episcopal al nostre país. Tant és el cas, que el primer a celebrar el nomenament de Serrano ha sigut el mateix cap de Govern, Xavier Espot, qui s'ha adreçat en elogis envers la seva figura: "És una persona que està prou capacitada per assumir el càrrec i ho ha demostrat al seu discurs". El mandatari, qui se l'ha vist aquest matí accedint a la Catedral d'Urgell saludant al mateix temps al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha dirigit unes paraules en la conclusió d'un acte que ha titllat de "solemne i a l'alçada".

"Per a nosaltres, per a tot Andorra, és un moment de satisfacció perquè des del punt de vista pastoral tenim a molta gent catòlica, ha reflectit Espot, tot destacant que "també estem contents que hi hagi una continuació a la diòcesi d'Urgell per mantenir els nostres lligams institucionals". A banda dels nombrosos elogis envers la figura del futur copríncep, remarcant les seves àmplies capacitats i domini dels idiomes (aspecte el qual també ha agregat el síndic general, Carles Ensenyat), el mandatari l'ha dotat com una persona "molt pastoral i abocada en la labor solidària", havent donat el seu suport a llocs i països amb grans dificultats i amb els quals "honoren a les seves capacitats humanes que el fan idoni per ser bisbe".

En un altre ordre, Espot ha afirmat que Serrano és una persona propera amb els joves, i per als que "són el futur del país", comptar amb la seva figura simbolitza millorar un aspecte que el bisbe coadjutor ha pronunciat en el seu discurs: "Les relacions intergeneracionals de l'Església", una de les seves prioritats i celebrada pel mandatari. Finalment, pel que fa a la trobada amb Illa, Espot ha aclarit que s'havien vist amb anterioritat i que segurament durant la tardor tindrà lloc la primera reunió institucional amb Catalunya "per posar en coneixement i funcionament les diferents qüestions territorials", la qual tindrà lloc, molt possiblement, al territori veí.