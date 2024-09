Els supermercats més econòmics, sota examen

El mes d’agost, l’IPC a Andorra ha baixat al 2,1% i el descens es deu, sobretot, a la disminució dels preus dels llegums, les verdures i la fruita. Ara bé, si ho comparem amb el país veí del sud, veiem que mentre que a Andorra els aliments se situen a un valor 1,5% positiu, a Espanya se situen un punt per sobre, és a dir, al 2,5%. Però més enllà de com ens afecta la inflació en la cistella de la compra, sabem que la tria del supermercat és determinant en la nostra economia domèstica.

Així, des d’aquest estiu, en un radi de 20 quilòmetres hi ha tres supermercats que malden per oferir preus baixos al consumidor, dins les nostres fronteres tenim Family Cash, una de les cadenes de supermercats més econòmica de l’Estat espanyol i ja a la Seu d’Urgell ha obert la cadena alemanya Aldi i hi podem trobar, a més, la cadena valenciana Mercadona.

Per veure qui té els millors preus, l'ANA ha decidit efectuar un treball de camp, carregats amb bosses de ràfia i escollir 8 productes bàsics de la cistella de la compra: oli d'oliva, un quilo d'arròs, tres llaunes de tonyina d'oli de gira-sol, mitja dotzena d'ous, un litre de llet semidesnatada, mig quilo de pit de pollastre, dos litres de detergent líquid i un quilo de pomes Golden. En tots tres casos la premissa és la mateixa, es trien els productes amb el preu més baix, independentment que siguin marca blanca o no.

La primera parada ha estat en territori andorrà, a Family Cash, pagant 16,64 euros per a aquests 8 productes i un cop tot dintre al maleter, s'ha visitat Mercadona. Al reconegut supermercat, el cost d'aquests 8 productes ha ascendit a 22, 64 euros. L'última parada té lloc a l’Aldi, on s'ha pagat 22,28 eurosper a la mateixa cistella. Els resultats són prou evidents (tot sabent que si es compra a fora del Principat, hi ha un cost addicional en la benzina o en el transport públic): la cadena Family Cash renta cinc euros i mig menys per a una compra que surt, de mitjana, en uns 22 euros a les firmes principals del territori veí; el que deriva en una diferència total del 28%.