Els Colors de Música d'Escaldes-Engordany apleguen enguany a més de 5.000 assistents

La programació de Colors de Música d’aquest estiu clou com tot un èxit. Així ho indiquen les xifres d’assistents de la trentena d’activitats que s’han organitzat des del Comú d’Escaldes-Engordany des del juliol i fins a principis de setembre. Enguany, tant les propostes de música, dansa i espectacles com els assistents han incrementat respecte a l’any passat. En total, gairebé 5.200 persones han gaudit de les activitats de Colors de Música, una xifra que supera els prop de 4.500 assistents que es van registrar l’any anterior.

Pel que fa als concerts, en total uns 2.400 assistents van gaudir de la música als diferents escenaris de la parròquia que es van organitzar. Cal destacar, d'altra banda, l’èxit de la nit del silenci i del concert de la Nit dels 80!, que van aconseguir omplir l’aforament de la plaça Coprínceps, així com també la bona rebuda del concert de Judit Neddermann. Val a dir que el concert del guanyador de l’Escaldes Sound a l’Espai Caldes i el d’orgue de Rui Pava dins del 25è Festival Internacional Orgue&nd a l’Església Sant Pere Màrtir van ser molt especials i van reunir un públic important.

Amb relació als espectacles, és rellevant remarcar l’èxit de les visites teatralitzades. Així, tant 'Turistes i banyistes' com 'De Pont a pont' van superar les expectatives d’assistents i ja s’han consolidat com una oferta interessant per mostrar les tradicions de la parròquia. En total, més de 1.900 persones van gaudir d’algunes de les propostes d’espectacles i tradicions de Colors de Música, entre les quals també va incloure la ballada de sardanes i el festival de l’Esbart Santa Anna, celebrat a la sala Prat del Roure. A més, l’esbart escaldenc també va omplir la plaça Coprínceps.

A banda d'això, els dilluns de dansa van reunir més de 860 assistents, amb espectacles com els Traginers de pulsions de l’Associació d’Arts Escèniques o KoLAbC, de Líquid Dansa i Àlex Orona, entre d’altres.

Finalment, durant els mesos d’estiu també s’han organitzat diferents activitats al voltant de les exposicions que hi ha encara actives al CAEE amb 'Els anys 80' i a l’Espai Caldes amb 'Dissenys habitats'. Cal fer saber que totes dues exposicions es poden encara visitar. En el cas de la primera quedarà oberta fins al 5 d’octubre, mentre que la de l’Espai Caldes s’allargarà fins al dia 26 del mateix mes.