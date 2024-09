Setmana per efectuar el control parroquial envers la processionària del pi

Els comuns duran a terme, entre el dilluns 23 de setembre i el divendres 27, la campanya de tractament aeri de control de la processionària del pi a les set parròquies i que es realitzen conjuntament de forma periòdica. Els treballs, com se solen fer, es duran a terme amb helicòpter a les zones més boscoses i busquen prevenir la problemàtica social que genera l'eruga a l'hivern i a la primavera.



Segons el calendari establert, el tractament es començarà dilluns i dimarts a Encamp, Canillo i Escaldes-Engordany, i continuarà el mateix dia a Ordino i a la Massana. A mitja setmana es finalitzarà l'acció a la Massana i s'iniciarà a Andorra la Vella, i es clourà entre dijous i divendres a la capital i a Sant Julià de Lòria. Cal determinar que aquestes previsions poden variar segons la meteorologia.



Aquesta campanya és una continuïtat del pla de control de la població de la processionària als boscos d'Andorra i el tractament es realitzarà sobre 1.115 hectàrees de bosc en les diferents parròquies, el que representa el 25% del seu hàbitat natural, estimat en 4.000 hectàrees. El tractament, que se centra en les zones més afectades i les que són considerades estratègiques, permet garantir el control de la processionària. El moment escollit coincideix amb les dates en què l'eruga es troba més sensible al tractament.



De la mateixa manera que els darrers anys, el producte utilitzat és biològic autoritzat per la CE pels tractaments aeris de control d'aquest insecte. Val a dir que és compatible amb l'activitat humana (l'apicultura, la recol·lecció de bolets i altres fruits, etcètera), el medi natural i els animals, sense necessitat de prendre cap mesura de protecció.