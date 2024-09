Voluntat del Ministeri d'Educació en modernitzar l'ús de les tecnologies a les escoles

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, va anunciar el primer dia del curs escolar que "no tenia sentit tancar els ulls al món de les noves tecnologies". D'aquesta manera, enguany mestres i alumnes tornaran a utilitzar aquest recurs per aprendre i sembla que els pròxims anys també serà així. Al mateix temps, també es va destacar que el ministeri en vol fer unarevisió del seu funcionament.

Així, Educació té la intenció de presentar aviat el Pla digital en ensenyament superior per reflexionar i si cal millorar l'ús que se'n fa. Fins ara, no ha transcendit quan es farà públic, però el que es busca és fer una anàlisi sobre com els aparells digitals s'estan utilitzant, si són la millor eina per desenvolupar els continguts o quines han de ser les hores de dedicació i les consultes que s'hi fan.

LLEGEIX MÉS: Preocupació per millorar les matemàtiques i la llengua de cara al nou curs escolar

"Un dels punts que es presentaran en el pla digital serà un procés de reflexió de la utilització de les tecnologies a l'aula", revela el secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina. Un dels aspectes que es volen revisar és si l'iPad encara és l'eina més efectiva per aprendre, d'ençà que es va introduir arran del Pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andorrà (Permesa). "Cal que fem una reflexió per veure si l'iPad és l'eina que ara s'adequa al desenvolupament curricular de l'escola si podem tindre en convivència diferents eines. Un iPad, un portàtil, un Chromebook o altres aparells que ens puguin donar la mateixa resposta que tenim ara", precisa Bardina en referència que en aquell moment es va optar per aquest dispositiu "perquè s'optimitzaven millor les bateries".



Seguint la mateixa línia, des d'Educació defensen que no es pot donar l'esquena a la tecnologia perquè "no podem educar ciutadans del demà, si on els tocarà viure serà en aquesta societat", remarca Bardina. El secretari d'Estat també assegura que els estudiants han de tenir una formació en pantalles perquè "puguin ser competents en aquest mercat", ja que la "competència digital hi és i no marxarà". En aquest sentit, cal recordar que alguns psicòlegs i experts alerten de les afectacions en el rendiment escolar que pot generar en els joves les tecnologies i les pantalles; tanmateix, Govern relata que "en són conscients i ho segueixen", però que el que realment afecta el rendiment escolar és "quan es fa un mal ús de la tecnologia i de les pantalles", manifesta el secretari d'Estat.



Per no rebutjar l'ús de tecnologia total, Bardina destaca que en tots els informes que ha llegit en l'àmbit internacional, apuntaven que aquest mal ús de les pantalles incidien en un mal aprenentatge de l'alumne, "en cap d'ells he vist que aquestes acabessin sent un refús total i que havíem de treure'l", aclareix el polític, que afegeix: "És veritat que hi ha països que van avançar molt en pantalla i ara sembla que retrocedeixin", informa l'ANA.



Finalment, al ministeri tampoc li preocupa la intel·ligència artificial. Sobre els programes informàtics que fan els treballs als estudiants, Bardina exposa que també ha sortit molt programari que ajuda a la seva ràpida identificació. Alhora, el secretari d'Estat detalla que hi ha, per aquest motiu, "un canvi en el model d'avaluació del procés d'ensenyament". Això se sosté perquè abans s'analitzava només el que lliurava l'alumne, mentre que ara interessa més la seva explicació i defensa. Una proposta que integra Educació per saber si l'estudiant ha fet servir la IA com a eina de suport o, per contra, per efectuar el treball al complet.