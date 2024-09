Andorra Endavant proposa reformes per reforçar la transparència al Consell General

D'aquesta manera, des de la formació política d'Andorra Endavant confia que aquestes reformes seran ben rebudes pels altres grups parlamentaris i que s’integraran en les discussions que es duran a terme per la millora del Reglament del Consell General.

Pel que fa a la prohibició de participar en concursos públics, el grup assenyala que aquesta mesura és "una protecció necessària per evitar possibles conflictes d’interès" , garantint que cap conseller pugui aprofitar el seu càrrec per beneficiar-se econòmicament. La proposta pretén assegurar que les contractacions públiques es facin de manera imparcial i lliure d’influències, afegint una capa de seguretat en la gestió dels recursos públics. "Amb aquestes mesures, pretenem reforçar la confiança dels ciutadans en les institucions i contribuir a una governança més ètica i responsable ", ha afirmat el grup.

Tal como detallen les declaracions emeses per la formació liderada per Carine Montaner, "volem garantir que les retribucions dels consellers generals siguin justes i transparents", assegurant que només es rebin salaris directament del Consell General. A més, les dietes de desplaçament només es pagaran "amb la justificació i aprovació de la Sindicatura", evitant abusos en les compensacions.

El grup parlamentari d'Andorra Endavant ha anunciat una sèrie de propostes per reformar el Reglament del Consell General, centrades en millorar la governança dels diners públics i combatre pràctiques d'amiguisme . Segons el grup, aquestes mesures responen a la "voluntat política de millorar el funcionament de la institució", destacant dues iniciatives principals: la prohibició de rebre salaris o dietes addicionals de la dotació del grup parlamentari, i la prohibició que els consellers presentin les seves empreses a concursos públics durant el mandat.

