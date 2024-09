Cardelús acaba 23è en el Gran Premi de la Emilia-Romagna

El pilot de Moto2, Xavi Cardelús, ha finalitzat 23è a la cursa que s'ha disputat aquest diumenge a Misano. L'andorrà ha guanyat set posicions des de la sortida, ja que va obtenir el 30è millor temps en els classificatoris del dissabte. Altrament, Cardelús també ha millorat algunes posicions respecte a la prova que es va disputar al mateix escenari ara fa dues setmanes. El pilot pirenaic ha estat lluitant amb Escrig i Artigas al llarg de les 22 voltes de la prova per acabar davant del primer i a dos segons d'Artigas. A banda d'això, la seva volta ràpida, d'1'37.079, s'ha quedat molt a prop del temps que va aconseguir ahir a la sessió classificatòria. Tot això després que a partir de la sisena volta, hagi tingut un problema tècnic i s'hagi quedat sense fre del darrere.

Durant la carrera d'aquest diumenge, Cardelús ha aconseguit rodar 16 segons més ràpid del que va fer fa dos diumenges en el circuit de Misanoi ha millorat 34 posicions comprant el resultat que va obtenir en aquest mateix circuit. Des del seu equip asseguren que això reflecteix "el pas endavant que ha fet el pilot al llarg de tot el cap de setmana", sobretot a partir de dissabte al migdia.



"Estic força content per la cursa d'avui, sobretot si la comparem amb la cursa de fa dues setmanes, però la realitat és que ha estat força complicat", ha declarat Cardelús, que ha afegit: "A la sisena volta he comès una errada i en la sotragada, he tocat el reenviament del fre del darrere amb el peu i s'ha trencat, per la qual cosa he anat sense fre del darrere al llarg de les 16 voltes que quedaven. L'andorrà ha comentat que això li ha provocat conduir d'una manera diferent i la conseqüència ha estat la pèrdua d'algunes dècimes de segon a cada revolt. "Tot i aquesta circumstància des de la sortida, que ha estat bona, el ritme de les 6 primeres voltes hem mostrat una millora important."



Cal recordar que la setmana que ve es disputarà el quinzè Gran Premi de la temporada, que tindrà lloc en el circuit Indonesi de Mandalika.