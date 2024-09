Apagada elèctrica general a tot el país durant 20 minuts

L'empresa energètica de FEDA ha alertat durant aquesta tarda d'una apagada general de l'electricitat en diversos punts del país. La realitat és que, minuts més trad, han corregit que el tall de llum s'ha produït a tota la xarxa del país durant aproximadament 20 minuts. La incidència, remarquen des de la companyia, ha vingut causada per una caiguda en una de les línies d'alimentació principal d'Espanya. En aquests moments la xarxa elèctrica ja es troba un altre cop restaurada.

S'ha recuperat el subministrament elèctric a tota la xarxa del país.

El tall ha durat aproximadament 20 minuts, en els quals hem treballat per reconfigurar les connexions de la xarxa després de l'imprevist de la caiguda d'alimentació des d'Espanya.

Disculpeu les molèsties. — FEDA (@FEDA_Andorra) September 22, 2024

D'altra banda, l’equip tècnic de FEDA s’ha activat immediatament quan s’ha produït l’incident i s’ha dirigit a l’Estació Transformadora i Repartidora de la Margineda per poder fer la reconnexió de forma manual el més ràpidament possible. Per aquest motiu, en 20 minuts s’ha pogut recuperar el subministrament elèctric per complet a tot el país, segons ha precisat la companyia elèctrica.

Cal destacar que la durada d’aquesta desconnexió ha estat superior a la que es pot donar en altres ocasions quan hi ha una incidència, ja que no es disposava de la línia francesa que normalment connecta de forma automàtica. Aquesta setmana, no obstant això, la línia elèctrica que connecta amb França està desconnectada a demanda de l’operador francès per poder-hi fer manteniments necessaris.

Aquests manteniments se solen efectuar en aquesta època de l’any perquè l’activitat al país és menys elevada que en les temporades altes d’estiu i hivern. Així doncs, en quant s’ha detectat l’incident, no s’ha pogut canviar la connexió a la línia francesa sinó que s’han activat els mecanismes per recuperar la connexió amb Espanya.