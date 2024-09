Un petit incendi afecta un rètol d'una nau a la Massana

El rètol de les naus del Grillaire a la parròquia de la Massana s'han incendiat a primera hora del matí per causes que de moment es desconeixen. El cos de Bombers ha rebut l'avís a les 07.20 hores, motiu pel qual un camió amb tres efectius s'ha desplaçat al lloc dels fets. Després d'uns vint minuts d'intervenció s'ha aconseguit extingir les flames, tot i que dos lletres del rètol han quedat afectades.

Per El Periòdic

